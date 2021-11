Jesenná prognóza: Európska ekonomika má aj napriek prekážkam rásť

Brusel 11. novembra (TASR) - Európska ekonomika má v nasledujúcich rokoch aj napriek viacerým prekážkam výrazne rásť. Vyplýva to z jesenných prognóz, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK).



Aktuálne predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu Európskej únie (EÚ) by mal v rokoch 2021 až 2023 dosiahnuť postupne 5 %, 4,3 % a 2,5 %. Podobná miera rastu sa očakáva aj v krajinách eurozóny, s pomalším tempom v roku 2023 - na úrovni 2,4 %.



Ekonomika EÚ sa podľa komisie zotavuje z recesie spôsobenej pandémiou rýchlejšie, ako sa očakávalo. Tým, že očkovacie kampane pokročili a obmedzenia sa začali postupne odstraňovať, rast hospodárstva sa na jar obnovil a pokračoval v nezmenšenom tempe aj počas leta.



Výhľad ekonomického rastu podľa EK do značnej miery závisí od dvoch faktorov - vývoja pandémie ochorenia COVID-19 a tempa, akým sa výroba a ponuka prispôsobia rýchlemu nárastu dopytu po opätovnom otvorení ekonomiky.



Tempo rastu EÚ v druhom štvrťroku 2021 predstavovalo v ročnom vyjadrení takmer 14 %. Európske hospodárstvo dosiahlo úroveň produkcie spred vypuknutia pandémie v treťom štvrťroku a posunulo sa od oživenia k rastu. Tento rast by mal podľa EK aj naďalej poháňať domáci dopyt. Zlepšenia podmienok na trhu práce a predpokladaný pokles úspor by mal prispieť k trvalému rastu spotrebiteľských výdavkov.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)