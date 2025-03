Európska investičná banka by mohla tento rok zvýšiť výdavky na obranu

Varšava 13. marca (TASR) - Európska investičná banka (EIB) nevylučuje, že tento rok by mohla zvýšiť výdavky v oblasti obrany na trojnásobok hodnoty z predchádzajúceho roka. Uviedla to jej viceprezidentka Teresa Czerwinska v reakcii na plány Európskej únie zvýšiť výdavky na obranu v nasledujúcich štyroch rokoch minimálne o 800 miliárd eur. Informovala o tom agentúra Reuters.



Začiatkom marca EIB oznámila, že zruší súčasné limity na financovanie projektov v oblasti obrany a rozšíri rozsah toho, čo je povolené, aj keď zákaz financovania zbraní a munície ostane v platnosti. Czerwinska vo štvrtok na tlačovej konferencii vo Varšave zopakovala, že tento rok nebudú stanovovať v EIB limity na objem finančných prostriedkov. To znamená, že banka bude reagovať na reálny počet predložených projektov.



"Sme kedykoľvek pripravení zvýšiť naše financovanie. Osobne počítam s tým, že tento rok bude objem financií EIB pre oblasť obrany minimálne dvojnásobný, prípadne trojnásobný," dodala s tým, že k dnešnému dňu dostala banka na zhodnotenie 14 investičných projektov v tomto sektore. V roku 2024 zafinancovala EIB projekty v oblasti obrany a bezpečnosti sumou zhruba jedna miliarda eur.