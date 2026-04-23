Európska investičná banka finančne podporí výrobcu výťahov KONE
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 23. apríla (TASR) - Európska investičná banka (EIB) vo štvrtok oznámila, že fínskej spoločnosti KONE, ktorá sa zaoberá výrobou výťahov a eskalátorov, poskytne pôžičku vo výške 250 miliónov eur na urýchlenie výskumu, vývoja a inovácií v oblasti pokročilých technológií mobility vo vnútri budov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
EIB spresnila, že toto financovanie podporí vývoj výťahov, eskalátorov, automatických chodníkov a inteligentných digitálnych riešení novej generácie určených na optimalizáciu pohybu osôb v moderných budovách a v mestskom prostredí.
Pôžička EIB podporí program výskumu a inovácií spoločnosti KONE v rokoch 2026 až 2029. Pôjde o aktivity zamerané na zlepšenie bezpečnosti, výkonu a energetickej účinnosti výťahov a eskalátorov a zároveň na vývoj inteligentných technológií, ktoré pomáhajú riadiť tok osôb v čoraz komplexnejšom mestskom prostredí.
„Inteligentná, bezpečná a energeticky úsporná mobilita v budovách je základnou súčasťou udržateľných miest. Podporou inovačného programu spoločnosti KONE pomáhame posilňovať technologické vedúce postavenie Európy v oblasti pokročilých stavebných systémov a podporujeme vysokokvalifikované pracovné miesta v oblasti výskumu a inžinierstva,“ vysvetlil viceprezident EIB Karl Nehammer v správe pre médiá.
Spoločnosť KONE so sídlom v Espoo vo Fínsku je svetovým lídrom v oblasti výťahov a eskalátorov. Spoločnosť v roku 2025 mala tržby vo výške 11,2 miliardy eur a pôsobí na celom svete v oblasti riešení pre nové budovy, služieb a modernizácie.
Viceprezident pre výskum a vývoj spoločnosti KONE Johannes Rastas vysvetlil, že firma má ambíciu vytvoriť inteligentnejší a udržateľnejší tok ľudí v mestskom prostredí a s využitím digitalizácie a inovácií sa snaží zlepšiť mestskú mobilitu, bezpečnosť dodávaných zariadení a zvýšiť energetickú účinnosť budov.
Program výskumu a inovácií podporený úverom EIB sa bude realizovať predovšetkým vo Fínsku, s ďalšími aktivitami v Taliansku. Projekt pomôže udržať vysokokvalifikované pracovné miesta v oblasti výskumu a inžinierstva v Európe a bude rozvíjať technológie, ktoré zlepšujú energetickú účinnosť budov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
