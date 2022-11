Európska komisia bude opäť preplácať dotácie holdingu Agrofert

Praha 18. novembra (TASR) - Česko môže žiadať Európsku komisiu (EK) o preplatenie dotácií pre holding Agrofert, ktoré bolo od roku 2019 z dôvodu auditu zastavené. Českému ministerstvu financií to oznámili zástupcovia EK. O rozhodnutí komisie informoval v piatok server iRozhlas.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Komisia preplatí väčšinu dotácií, ktoré boli určené na projekty firiem patriacich do koncernu Agrofert s výnimkou peňazí pre firmy Cerea a Fatra. Dôvodom opätovného preplácania peňazí je, že Andrej Babiš ako konečný príjemca výhod Agrofertu už nie je premiérom.



Ministerstvo financií spolu s rezortom priemyslu a obchodu budú rozhodovať o tom, aké faktúry za projekty holdingu budú chcieť od EK spätne preplatiť. Štát do mája minulého roka Agrofertu zaplatil viac než 232 miliónov českých korún (približne 9,5 milióna eur) za 18 rôznych projektov.



Podľa serveru iRozhlas.cz je už teraz zrejmé, že 100 miliónov korún (približne štyri milióny eur) budú české úrady požadovať od holdingu naspäť. Týka sa to dotácií na Pekáreň Zelená louka patriacu pod Penam, ktorá čerpala podporu na inovatívnu výrobu toastového chleba. Audit však skonštatoval, že im dotácia bola pridelená neoprávnene, pretože technológia inovatívna nebola.



Majiteľom holdingu Agrofert, ktorý združuje takmer 200 firiem, bol do roku 2017 vtedajší český premiér Andrej Babiš. Z dôvodu vtedy prijatej novely zákona o strete záujmov, takzvanej "lex Babiš", vložil akcie firmy do zvereneckých fondov. Podľa auditu EK je však reálnym vlastníkom stále Babiš.



Na začiatku roka 2019 začala Európska komisia prešetrovať Babišov stret záujmov a preplácanie dotácií zastavila. Výsledkom auditu bol záver, že Agrofert niektoré dotácie v tom období čerpal neoprávnene z dôvodu zjavného stretu záujmov predsedu hnutia ANO, ktorý porušoval českú aj európsku legislatívu. Babiš to odmietol.



(1 EUR = 24,399 CZK)