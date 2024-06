Európska komisia: Bulharsko tesne nesplnilo kritériá na prijatie eura

Brusel 26. júna (TASR) - Bulharsko v súčasnosti tesne nespĺňa kritériá na prijatie eura. Vyplýva to z takzvanej konvergenčnej správy, ktorú zverejnila v stredu Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Krajina, ktorá chce zaviesť euro ako svoju menu, musí splniť viacero podmienok. Bulharsko vyhovuje takmer všetkým kritériám s výnimkou cenovej stability. Vstup do eurozóny, s ktorým bulharská vláda počítala začiatkom roka 2025, sa preto pravdepodobne oddiali. Komisia víta snahu Bulharska začleniť sa do menovej únie a s krajinou bude ďalej spolupracovať, uviedla hovorkyňa EK. Dátum možného vstupu do eurozóny nechcela špecifikovať.



Bulharsko upravilo svoje zákony, má stabilné verejné financie a spĺňa aj kritériá stabilného výmenného kurzu národnej meny lev voči euru a konvergencie dlhodobých úrokových sadzieb, uviedla EK v hodnotiacej správe.



K máju 2024 sa priemerná medziročná miera inflácie v Bulharsku za posledných 12 mesiacov pohybovala na úrovni 5,1 %, čo je výrazne nad požadovanou hodnotou 3,3 %. Kritérium cenovej stability stanovuje, že priemerná ročná miera inflácie nesmie byť o viac ako 1,5 percentuálneho bodu vyššia ako miera troch krajín eurozóny s najnižšou infláciou.