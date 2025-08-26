< sekcia Ekonomika
Európska komisia chce dávať na poľnohospodárstvo o 40 % menej zdrojov
Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) chce v novom rozpočte dávať po roku 2028 na poľnohospodárstvo o 30 až 40 % menej finančných prostriedkov, ako to bolo doteraz, hoci objem rozpočtu sa na obdobie 2028 až 2034 zvýši asi o 800 miliárd eur. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
