Bratislava 28. mája (TASR) – Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) víta fakt, že Európska komisia chce oživiť ekonomiku zelenými investíciami, ktorých súčasťou má byť aj výrazná podpora obnovy budov. Médiá o tom informovala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



„Európsky plán obnovy vo výške 750 miliárd eur na oživenie ekonomiky v období recesie spôsobenej novým koronavírusom počíta aj s masívnou obnovou budov. Práve investície do kvalitnej a energeticky efektívnej obnovy budov majú veľa pozitívnych aspektov z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska,“ uviedla platforma.



BPB oceňuje, že Komisia myslí aj na súlad oživenia hospodárstva s ambíciami v oblasti klímy. „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti sú win-win riešenia tak pre životné prostredie, ako aj pre reštart ekonomiky. Podpora obnovy budov nadpriemerne stimuluje domáci dopyt a lokálnu ekonomiku,“ uviedla Nikodemová s tým, že investície zároveň ostávajú v krajine, keďže stavebníctvo má jeden z najmenších podielov dovozu zo všetkých sektorov. „Súčasne takéto opatrenia znižujú ľuďom účty za energie a podporujú dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky,“ podotkla Nikodemová.



Platforma poukázala aj na prieskum agentúry Focus, ktorý bol realizovaný na vzorke vyše 1000 respondentov v polovičke mája. Vyplynulo z neho, že takmer 80 % Slovákov považuje za dôležité, aby opatrenia vlády zamerané na obnovu ekonomiky po skončení koronakrízy boli v súlade s ochranou životného prostredia.



„Investovanie do budov je pre vládu dobrá investícia. Sme za to, aby sa vláda vyhla zakonzervovaniu súčasného hospodárskeho modelu a aby využila túto bezprecedentnú príležitosť,“ uzavrela Nikodemová s tým, že prostriedky z fondu obnovy by mali primárne smerovať do opatrení, ktoré pomôžu Slovensku v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.