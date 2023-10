Európska komisia chce rozšíriť recykláciu elektronických zariadení

Brusel 6. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) schválila odporúčania na podporu recyklácie technických zariadení, ako sú mobilné telefóny a prenosné počítače. Stimuly alebo zľavy a poukážky by sa mali zamerať na nefunkčné a pokazené malé elektronické zariadenia, ktoré sa dajú opätovne použiť, predať alebo opraviť, oznámila v piatok Komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Opatrenia by sa mali financovať z verejných zdrojov alebo prostredníctvom poplatkov od firiem, ktoré zariadenia recyklujú. Z údajov Komisie vyplynulo, že miera zberu malých elektronických zariadení, ako sú notebooky, tablety a ich nabíjacie káble, je stále nízka, v prípade mobilných telefónov menej ako 5 %. Podľa odhadov sa v domácnostiach v rámci Európskej únie (EK) nachádza približne 700 miliónov nepoužívaných mobilných telefónov.



Komisia uviedla, že svojimi odporúčaniami chce podporiť vnútroštátne orgány pri dosiahnutí maximálnej možnej miery zberu a následného opätovného použitia, opravy, renovácie a recyklácie zariadení. Tým by sa aj podporil prechod na obehové hospodárstvo.



Okrem finančných stimulov plánuje Komisia posilniť aj spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú opätovným použitím zariadení a prevádzkovateľmi systémov ich spätného odberu. K tomu by mohla prispieť napríklad ponuka predplatených obálok pre spotrebiteľov na vrátenie nepoužívaných zariadení, čo by mohlo zvýšiť záujem o využívanie poštových služieb. Zlepšiť by sa mala aj dostupnosť zberných miest pre staré mobilné telefóny.