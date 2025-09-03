< sekcia Ekonomika
Európska komisia navrhla viac než zdvojnásobenie financií pre Grónsko
Záujem o Grónsko vzrástol potom, ako americký prezident Donald Trump po nástupe do Bieleho domu dal niekoľkokrát najavo, že chce nad ostrovom získať kontrolu.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia navrhla zvýšenie objemu financií pre Grónsko na viac než dvojnásobok. S navýšením peňazí pre najväčší ostrov sveta prišla v rámci doplňujúcich návrhov pre budúci dlhodobý rozpočet. Uviedla to agentúra DPA, ktorá dodala, že tento krok je reakciou na geopolitické preteky o kontrolu nad územím Grónska.
Ak navrhnutý objem financií schvália štáty Európskej únie, Grónsko dostane v období rokov 2028 až 2034 celkovo 530 miliónov eur. Na porovnanie, na súčasné rozpočtové obdobie 2021 – 2027 vyčlenila EÚ pre ostrov 225 miliónov eur.
Záujem o Grónsko vzrástol potom, ako americký prezident Donald Trump po nástupe do Bieleho domu dal niekoľkokrát najavo, že chce nad ostrovom získať kontrolu. Svoj záujem o Grónsko však deklaroval už počas svojho prvého funkčného obdobia.
Výrazné zvýšenie peňazí pre Grónsko by malo podľa komisára EÚ pre spravodlivosť Michaela McGratha slúžiť na financovanie spolupráce s Európskou úniou v oblasti kritických nerastných surovín a energií. Navýšenie v rámci navrhovaného dlhodobého rozpočtu je zároveň politickým signálom, ktorý odráža rastúci strategický význam zámorských území Európskej únie, dodal McGrath.
EÚ má celkovo 13 zámorských území, okrem Grónska je to napríklad Francúzska Polynézia v Tichom oceáne či Aruba v Karibiku. Európska komisia plánuje zvýšiť objem financií pre tieto územia na takmer jednu miliardu eur.
