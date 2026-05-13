Európska komisia navrhla zjednodušenie rezervácií vlakových lístkov
Nové pravidlá zabezpečia, aby všetci prevádzkovatelia dopravy mohli uzatvárať spravodlivé, primerané a nediskriminačné obchodné dohody s platformami predaja cestovných lístkov.
Autor TASR
Brusel 13. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla nové pravidlá zamerané na to, aby sa plynulé cestovanie po Európe stalo skutočnosťou. Tri predložené návrhy zjednodušujú plánovanie a rezerváciu regionálnych, diaľkových a cezhraničných ciest, najmä v prípade ciest železničnou dopravou, do ktorých sú zapojení viacerí prevádzkovatelia, a zabezpečujú lepšiu ochranu cestujúcich v železničnej doprave počas celej cesty. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že v súčasnosti je pre cestujúcich v EÚ ťažké porovnať všetky dostupné možnosti cestovania a určiť najudržateľnejšie možnosti, najmä v prípade cezhraničného cestovania a pri železničných lístkoch. Cestujúci čelia prekážkam pri kombinovaní rôznych dopravných služieb. Rezervácia ciest vlakom s viacerými spojmi, ktoré zahŕňajú cestovné lístky od rôznych spoločností, môže byť zložitá z dôvodu fragmentovaných rezervačných systémov.
Ochrana cestujúcich je obmedzená v prípade ciest železničnou dopravou s viacerými cestovnými lístkami od rôznych prevádzkovateľov železničnej dopravy. Komisia chce vďaka novým návrhom tieto prekážky riešiť. S cieľom zabezpečiť cestujúcim plynulejší zážitok z cestovania a podporiť ciele EÚ v oblasti klímy preto navrhla opatrenia umožňujúce rezerváciu jedného cestovného lístka pre viacerých prevádzkovateľov železničnej dopravy, čím sa trh železničnej dopravy stane transparentnejším a prístupnejším.
Cestujúci budú môcť nájsť, porovnať a zakúpiť služby spojené od rôznych prevádzkovateľov železničnej dopravy do jedného cestovného lístka, ktorý si môžu kúpiť v rámci jednej transakcie na platforme predaja cestovných lístkov podľa vlastného výberu. Môže ísť o nezávislú platformu alebo službu predaja cestovných lístkov prevádzkovateľa železničnej dopravy. V prípade zmeškaných spojení počas dopravy železnicou s viacerými prevádzkovateľmi budú cestujúci s jedným cestovným lístkom požívať plnú ochranu práv vrátane pomoci, presmerovania a náhrady.
Komisia takisto zavádza nové povinnosti pre predajné platformy a prevádzkovateľov cestovných lístkov s cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup k predaju lístkov a neutrálnu prezentáciu cestovných možností. Platformy budú musieť zobrazovať ponuky neutrálnym spôsobom vrátane triedenia podľa emisií skleníkových plynov, ak je to možné.
Nové pravidlá zabezpečia, aby všetci prevádzkovatelia dopravy mohli uzatvárať spravodlivé, primerané a nediskriminačné obchodné dohody s platformami predaja cestovných lístkov. Komisia svoje navrhované nariadenia predloží na posúdenie Rade EÚ (členské štáty) a Európskemu parlamentu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
