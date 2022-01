Európska komisia navrhuje zaradiť investície do plynu medzi zelené

Brusel 1. januára (TASR) - Investície do jadra a zemného plynu by sa pri splnení určitých podmienok mohli označovať za zelené. Počíta s tým návrh Európskej komisie.



Stúpenci zaradenia týchto zdrojov medzi zelené investície tvrdia, že elektrárne, kde energetickým zdrojom je plyn, sú voči prírode omnoho priateľskejšie než uhlie. Čo sa týka jadrových elektrární, pri tých poukazujú na fakt, že neprodukujú žiadne emisie CO2.



Podľa oponentov zaradenia jadra a plynu medzi ekologické zdroje však tvrdenie, že zemný plyn je "čistejší" než iné zdroje, neznamená, že je "čistou energiou". Čo sa týka jadra, dlhodobé riziká spojené s jadrovým odpadom podľa nich prevyšujú prínos jadrových elektrární, ktorým je neprodukovanie CO2.



Podľa návrhu Európskej komisie budú investície do jadrových elektrární považované za zelené napríklad vtedy, ak projekt bude využívať najnovšie technológie a bude mať vyriešené bezpečné uloženie jadrového odpadu. Navyše, ako informovali agentúry Reuters a AFP, nové jadrové elektrárne budú za zelené považované v prípade, že povolenie na výstavbu dostanú do roku 2045.



V prípade zemného plynu by malo ísť o prechodný zdroj energie s tým, že elektrárne musia získať povolenie na výstavbu do konca roka 2030. Tie, ktoré dostanú povolenie na výstavbu po 31. decembri 2030, budú musieť plniť prísnejšie emisné normy.



Proti zaradeniu jadra a plynu medzi zelené technológie sa dlhodobo stavia Nemecko, pričom nemecký minister hospodárstva Robert Habeck nový návrh už skritizoval. Ako v sobotu povedal, "návrh spláchne všetko úsilie na dosiahnutie environmentálnej stability". Dodal, že za problém považuje najmä úsilie označovať jadrové palivo za udržateľný energetický zdroj.