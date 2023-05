Európska komisia očakáva prudké spomalenie maďarskej ekonomiky

Brusel 15. mája (TASR) – Európska komisia (EK) predpovedá Maďarsku prudké spomalenie ekonomiky v tomto roku. Hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal zväčšiť len o 0,5 % po raste o 4,6 % v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI. V roku 2024 očakáva komisia návrat maďarskej ekonomiky k rastu o 2,8 %.



Po tom, ako sa harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v Maďarsku v 1. kvartáli vyšplhal na 25,9 % by mala inflácia postupne klesať vďaka nižším cenám komodít, nedávnemu upevneniu meny a oslabenému spotrebiteľskému dopytu.



Priemerná medziročná inflácia sa podľa projekcií Komisie v roku 2023 zrýchli na 16,4 % z 15,3 % v minulom roku a v roku 2024 klesne na 4 %. Reálne maďarské mzdy v dôsledku inflácie klesajú, od jesene 2023 by ale mali opäť rásť, uviedla ďalej Komisia vo svojej jarnej prognóze.