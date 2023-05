Európska komisia očakáva tento rok rast ukrajinskej ekonomiky o 0,6 %

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia (EK) očakáva v tomto roku posilnenie výkonu ukrajinskej ekonomiky o 0,6 % po prepade o zhruba 29 % v roku 2022. Oznámil to v pondelok európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. V roku 2024 by sa mal rast podľa neho zrýchliť na 4 %. Ukázalo sa, že hospodárstvo krajiny, ktorá čelí ruskej agresii, je "nezvyčajne odolné", povedal Gentiloni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Výhľad pre Ukrajinu stále zaťažuje mimoriadne vysoká neistota súvisiaca s vývojom vojny, dodal eurokomisár.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zasadzuje za čo najskorší vstup svojej krajiny do EÚ. Komisia upozornila, že na dosiahnutie tohto cieľa budú potrebné rozsiahle hospodárske reformy. Za problematické považuje najmä rozšírenú korupciu a chronicky nízke investície.



Problémom je aj veľká závislosť od sektorov ako poľnohospodárstvo a baníctvo, čo znamená, že v porovnaní s EÚ je ukrajinská ekonomika menej diverzifikovaná a podriadená rozsiahlym štátnym zásahom, uviedla Komisia v jarnej správe.