Európska komisia otvára poslednú výzvu na bezplatné WiFi zóny

Bratislava 2. júna (TASR) – Európska komisia otvára poslednú výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón pre samosprávy. Výzva bude otvorená od stredy 3. júna 13.00 h do štvrtka 4. júna 17.00 h. V utorok o tom informovalo oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Komisia rozdelí mestám a obciam celkovo 14,2 milióna eur vo forme takmer tisícky poukazov.



„Všetci záujemcovia musia byť zaregistrovaní na portáli www.wifi4eu.eu. O ich úspešnosti rozhoduje poradie, v akom na vyhlásenú výzvu následne zareagujú,“ uviedol úrad.



Cieľom projektu WIFI4EU je podporiť zámer Komisie, aby mali do konca roka každá jedna európska obec či mesto na svojom území zriadený bezdrôtový internet. Iniciatíva tak pomôže vytvoriť prístup k bezplatnému internetu na verejných priestranstvách, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá.



Výzvu pôvodne plánovala Komisia vyhlásiť v marci, pre pandémiu nového koronavírusu ju však odložila. „Súčasná núdzová situácia zásadným spôsobom posilnila význam digitálnych technológií a potrebu kvalitnej vysokorýchlostnej konektivity pre všetkých a na všetkých miestach. Európska komisia v týchto dňoch pokračuje vo svojej snahe zriadiť bezplatné prístupové WiFi body vo verejných priestoroch vrátane napríklad nemocníc a škôl,“ uviedla šéfka úradu Veronika Remišová (Za ľudí).



Maximálna možná podpora je vo výške 15.000 eur, tieto peniaze sú určené na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. „Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu troch rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps,“ vysvetlil úrad.



V rámci aktuálneho kola výzvy Komisia opätovne pridelí 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu, ich maximálny počet na krajinu nie je obmedzený. Obce a mestá sa pritom musia zaručiť, že inštalácia bude dokončená a samotná sieť spustená do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.



Ako dodal úrad, v predchádzajúcich troch výzvach poukaz získalo 254 slovenských miest a obcí. Úrad po tomto vzore spustil pred dvoma rokmi aj vlastnú výzvu WiFi pre teba. V nej o dotáciu požiadalo 539 miest a obcí, zmluvy podpísalo takmer 400 obcí a miest a ostatné žiadosti sa schvaľujú. Úrad podporil budovanie WiFi zón na Slovensku zatiaľ sumou takmer šesť miliónov eur.