Európska komisia podozrieva Red Bull zo zneužívania pozície na trhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spoločnosť sa k obvineniam odmietla vyjadriť.

Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyšetruje výrobcu energetických nápojov Red Bull pre podozrenia z nezákonného obmedzovania hospodárskej súťaže. Rakúska spoločnosť údajne ponúkala maloobchodným predajcom finančné a nefinančné stimuly s cieľom dosiahnuť, aby zo svojich regálov odstránili konkurenčné produkty s objemom presahujúcim 250 mililitrov alebo ich umiestnili na menej viditeľné miesta, oznámila vo štvrtok Komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Red Bull čelí podozreniu, že túto diskriminačnú taktiku uplatňoval prinajmenšom v Holandsku, kde má spoločnosť zjavne dominantné postavenie na trhu s energetickými nápojmi, uviedla Komisia.

„Chceme preskúmať, či tieto praktiky prispievajú k udržiavaniu vysokých cien a obmedzovaniu výberu energetických nápojov pre spotrebiteľov,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Teresa Riberová.

