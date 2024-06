Európska komisia: Poľsko nespĺňa kritériá na vstup do eurozóny

Varšava 27. júna (TASR) - Poľsko nespĺňa kritériá na vstup do eurozóny. Uviedla to vo svojej správe Európska komisia (EK). TASR informáciu prevzala z agentúry PAP.



Poľsko spolu s ďalšími piatimi členskými štátmi Európskej únie, ktoré sa právne zaviazali prijať euro, nespĺňajú podmienky na to, aby sa stali členmi eurozóny, uviedla Komisia v Konvergenčnej správe za rok 2024. V nej hodnotí pokrok členských štátov, ktoré ešte nie sú v eurozóne, pri plnení kritérií na vstup do menovej únie.



Podľa správy Poľsko v súčasnosti nespĺňa žiadne zo štyroch kritérií na vstup do eurozóny.



Medzi konvergenčné kritériá patrí cenová stabilita, zdravé verejné financie, stabilita výmenného kurzu a konvergencia dlhodobých úrokových mier.



Okrem Poľska nespĺňajú tieto kritériá ani Bulharsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a Švédsko.



EK vydáva konvergenčné správy každé dva roky alebo keď členský štát požiada o posúdenie jeho pripravenosti na vstup do eurozóny.