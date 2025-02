Európska komisia ponúkla Ukrajine nový balík na podporu energetiky

Bratislava/ Brusel 24. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok ponúkla Ukrajine nový balík podpory, ktorý má zabezpečiť jej energetický systém a umožniť plnú integráciu do európskeho trhu s energiou. Tento balík má prispieť k úplnému prepojeniu ukrajinského trhu s elektrinou s EÚ do začiatku roka 2027, spoločne s Moldavskom, informovala EK.



"Za predpokladu, že Ukrajina výrazne zrýchli potrebné trhové reformy, balík zabezpečí aj ďalšiu integráciu v plynárenskom odvetví EÚ. Zároveň posilní bezpečnosť dodávok na Ukrajine aj v širšom regióne, keďže Komisia ponúkne asistenciu s nákupom plynu," uviedla EK. Kľúčové podľa Komisie je, že masívnym zrýchlením domácej výroby obnoviteľnej energie tento balík zvýši celkovú odolnosť ukrajinského energetického systému.



"Už tri roky sa Rusko snaží ponoriť Ukrajinu do temnoty tým, že neúprosne cieli na jej energetickú infraštruktúru. Toto musí konečne prestať. S balíkom, ktorý dnes ponúkame, Európa zabezpečí, že Ukrajina bude mať odolný, bezpečný a konkurencieschopný energetický systém," povedala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, ktorá spolu s kolégiom Európskej komisie navštívila Ukrajinu. Viac obnoviteľnej energie a plná integrácia trhov s energiou prispejú podľa nej k väčšej energetickej bezpečnosti nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Európsku úniu.