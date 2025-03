Európska komisia posilnila opatrenia pre oceliarsky priemysel EÚ

Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že sprísnila ochranné opatrenie pre oceľ, aby lepšie ochránila oceliarsky priemysel EÚ pred prudkým nárastom dovozu a zároveň splnila akčný plán EÚ pre oceľ a kovy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia zdôraznila, že znížila mieru liberalizácie z 1 % na 0,1 %, čím v praxi obmedzila množstvo ocele, ktoré možno dovážať do EÚ bez cla.



Členské krajiny už navyše nebudú môcť využívať celé objemy nevyužitých kvót iných krajín, vrátane Ruska a Bieloruska. Mechanizmus "prenosu", ktorý umožnil krajinám preniesť nevyužité kvóty do ďalšieho štvrťroka, bol odstránený pre kategórie s vysokou mierou dovozu a nízkou spotrebou.



Sprísnené opatrenia podľa EK pomôžu výrobcom ocele v EÚ, aby zvýšili svoju produkciu a získali späť stratený podiel na trhu. Ich cieľom je zároveň zvýšiť zamestnanosť v tomto priemyselnom odvetví a zabezpečiť investície do výroby zelenej ocele.



Komisia pripomenula, že navrhované zmeny prichádzajú v čase, keď oceliarsky priemysel EÚ čelí intenzívnemu tlaku nadmernej globálnej kapacity, rastúceho vývozu z Číny a narastajúcich obchodných prekážok na kľúčových trhoch, ako sú USA.



Rozhodnutie EK nasleduje po revízii doterajších opatrení vyžiadanej skupinou 13 členských štátov EÚ. Vyšetrovanie eurokomisie zistilo, že situácia v odvetví sa zhoršuje v dôsledku zvýšených dovozných tlakov a klesajúceho dopytu.



Väčšina navrhovaných úprav nadobudne účinnosť 1. apríla 2025, pričom dve z nich - pomalšie tempo liberalizácie a zrušenie prenosu nevyužitých objemov v určitých kategóriách - vstúpia do platnosti 1. júla 2025.



Právoplatnosť sprísnených opatrení potrvá do 30. júna 2026.



Komisia prvýkrát zaviedla ochranné opatrenie pre oceľ v roku 2019, aby zabránila hospodárskym škodám na strane európskych výrobcov v dôsledku odklonu obchodu a rastúceho dovozu. Odvtedy EK vykonala množstvo preskúmaní s cieľom prispôsobiť opatrenia novému vývoju na trh.