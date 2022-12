Európska komisia postúpila WTO dva obchodné spory s Čínou

Brusel 7. decembra (TASR) - Obchodné spory medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou sa vyostrujú. Dva z nich Brusel postúpil Svetovej obchodnej organizácii (WTO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Európska komisia (EK) požiadala WTO o zriadenie dvoch arbitrážnych súdov. Prvý spor sa týka snáh Číny brániť európskym spoločnostiam v uplatňovaní ich patentových práv a druhý obchodných reštrikcií, ktoré Peking pre diplomatický spor uvalil na Litvu.



"V oboch prípadoch čínske opatrenia vážne poškodzujú európske firmy," uviedla EK. Dodala, že v rámci ekonomických a strategických záujmov EÚ je potrebné zrušenie týchto opatrení.



Príslušný orgán WTO pre urovnávanie sporov sa bude podaniami EÚ zaoberať 20. decembra. Čína môže namietať proti zriadeniu takzvaných panelov. V tomto prípade by EK podľa vlastného vyjadrenia tieto žiadosti opäť podala a arbitrážne súdy by sa mali zriadiť koncom januára 2023. Konanie arbitrážneho súdu by potom mohlo trvať až 1,5 roka.