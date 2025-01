Európska komisia posudzuje rakúsky rozpočtový plán z dielne FPÖ a ÖVP

Viedeň 14. januára (TASR) - Rakúsky minister financií Gunter Mayr v utorok rokuje s európskym komisárom pre hospodárstvo a produktivitu Valdisom Dombrovskisom o návrhu štátneho rozpočtu, na ktorom sa dohodli Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a Rakúska ľudová strana (ÖVP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Hovorca Európskej komisie (EK) predtým v utorok uviedol, že výkonný orgán Európskej únie (EÚ) už má plán k dispozícii a vyhodnocuje ho. Dve politické strany, ktoré rokujú o vytvorení novej koalície, si v rozpočtovom návrhu stanovili cieľ ušetriť v roku 2025 približne 6,4 miliardy eur. Tohtoročný schodok verejných financií by sa tak mal dostať pod hranicu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorú stanovujú dlhové pravidlá EÚ.



Hovorca Komisie ďalej uviedol, že nemôže "špekulovať" o opatreniach, ktoré sa v súčasnosti posudzujú. V ďalšej fáze by mohla Komisia odporučiť Rade ministrov financií EÚ, aby posúdila, či je potrebné proti Rakúsku otvoriť konanie vo veci nadmerného deficitu. Komisia zasadá pravidelne každú stredu v Bruseli a rozhodnutie o odporúčaní by tak mohlo padnúť už tento týždeň.



Rada ministrov sa najbližšie stretne 21. januára v Bruseli. Čas je preto veľmi dôležitý. Možné sú dva scenáre. "Buď budeme pokračovať v postupe pri nadmernom deficite a navrhneme Rade rozhodnutie, alebo dostaneme od Rakúska nápravné opatrenia, ktoré vyhodnotíme pozitívne, takže nebudeme pokračovať," uzavrel hovorca Komisie.