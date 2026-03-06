< sekcia Ekonomika
Európska komisia pozorne monitoruje dodávky plynu
Európska komisia (EK) tvrdí, že bezprostredné nedostatky plynu nehrozia.
Autor TASR
Brusel 6. marca (TASR) - Iránske útoky spôsobili pozastavenie produkcie skvapalneného zemného plynu v Katare a výrazné problémy v lodnej doprave cez Hormuzský prieliv. Otázkou zostáva, ako sa to dotkne štátov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu euronews.
Európska komisia (EK) tvrdí, že bezprostredné nedostatky plynu nehrozia. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame však v uplynulých dňoch prudko vzrástla, čo odráža obavy trhu z nedostatku globálnej ponuky LNG.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times (FT) uviedol, že vojna na Blízkom východe môže „položiť svetové ekonomiky“, keďže nedostatok energií môže zvýšiť účty domácností aj firiem. Dodal, že aj keby sa konflikt okamžite skončil, Kataru by trvalo „týždne až mesiace“, kým obnoví dodávky po odstavení exportného komplexu Ras Laffan, ktorý tento týždeň zasiahol iránsky dron.
Podľa Gas Infrastructure Europe sú zásobníky plynu v EÚ naplnené približne na 30 %. To znamená, že EÚ vstupuje do kritického obdobia dopĺňania zásob pred ďalšou zimou.
Situácia pripomína energetický šok z roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu, no dodávky sú aktuálne výraznejšie diverzifikované.
EK v stredu (4. 3.) zvolala mimoriadne koordinačné skupiny a uviedla, že dodávky LNG z USA, ktoré tvoria väčšinu dovozu, spolu s nórskym plynom dodávaným cez plynovody zatiaľ stabilizujú situáciu. Eurokomisár pre energetiku Dan Jrgensen zároveň zdôraznil význam zvýšenia dodávok z Azerbajdžanu cez južný plynovodný koridor.
EÚ v roku 2025 doviezla viac než 140 miliárd kubických metrov LNG, uvádza bruselský think-tank Bruegel. Najväčším dodávateľom boli USA, ktoré tvorili takmer 58 % dovozu, čo bol trojnásobok v porovnaní s rokom 2021.
Najväčšími dovozcami LNG v EÚ sú Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Holandsko a Belgicko. Z tejto pätice sú aktuálne najviac ohrozené Taliansko a Belgicko, keďže sa výraznejšie spoliehajú na katarské dodávky. Podľa analytickej platformy Kpler tvoril Katar približne 30 % talianskeho dovozu LNG a 8 % belgického.
Francúzsko a Španielsko majú prístup k nórskym dodávkam a ďalším zdrojom. Hoci Poľsko nepatrí medzi najväčších dovozcov LNG, v roku 2025 pochádzalo 17 % jeho dovozu z Kataru, čo ho stavia do podobnej pozície.
Rozdiely medzi členskými štátmi ukazujú, že národné energetické stratégie zavedené po roku 2022 prinášajú veľmi odlišnú úroveň zraniteľnosti. Brusel naznačil, že je pripravený aktivovať mechanizmy solidarity, ak sa situácia zhorší.
Medzi opatrenia, o ktorých EK uvažuje, patria koordinované ciele na znižovanie spotreby, zrýchlené spoločné nákupy LNG, dočasné cenové ochranné mechanizmy a finančná pomoc pre najviac postihnuté štáty.
EK zdôraznila, že bude denne monitorovať situáciu s vládami členských štátov a je pripravená urýchliť schvaľovanie štátnej pomoci či podporiť cezhraničné zdieľanie zásob.
