Európska komisia predložila kompromisný návrh embarga na ruskú ropu

Brusel 29. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa snaží dostať zo slepej uličky v rámci rokovaní členských štátov o novom balíku sankcií proti Rusku. Preto korigovala svoj návrh, ktorý aktuálne počíta so zákazom lodného dovozu ropy z Ruska. Reštrikcie na import cez kľúčový ropovod Družba sa majú odložiť.



Európska komisia (EK) zaslala revidovaný návrh šiesteho balíka sankcií proti Rusku vládam členských štátov v sobotu (28. 5.). Kompromis týkajúci sa dodávok cez ropovod Družba by mal pomôcť získať súhlas Maďarska, ktoré nový balík sankcií doteraz blokovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Návrh počíta s tým, že členské štáty EÚ v priebehu 6 mesiacov postupne zastavia lodné dodávky ropy a v priebehu 8 mesiacov aj dodávky ropných produktov z Ruska, uviedli pre Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou. Takisto dáva viac času Maďarsku, aby našlo technické riešenie svojich energetických potrieb, a tiež sa zaoberá námietkami Slovenska a Česka.



Revidovaný návrh tiež stanovuje pre Bulharsko prechodné obdobie do júna alebo decembra 2024 a Chorvátsku dáva výnimku na dovoz vákuového plynového oleja. EK okrem toho navrhuje zákaz reexportu ruskej ropy dodávanej cez ropovod Družba do tretích štátov.



Sankcie by sa mali tiež dotknúť služieb poskytovaných pri doprave ruskej ropy do tretích krajín. Aktuálny návrh napríklad na 6 mesiacov zakazuje technickú podporu, finančné služby a financovanie. Predchádzajúci návrh tiež obsahoval formuláciu "a všetky ostatné služby", čo sa chápalo ako zákaz poskytovania poistenia pre lodné dodávky.



Ambasádori EÚ by sa mali stretnúť už v nedeľu, aby diskutovali o revidovanom balíku sankcií. Niektoré členské štáty tlačia na to, aby sa dosiahla dohoda ešte pred pondelkovým (30. 5.) stretnutím lídrov EÚ v Bruseli.