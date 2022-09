Európska komisia predstaví návrh reformy fiškálnych pravidiel EÚ

Brusel 7. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v najbližších týždňoch predstaví návrh reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie. Nové pravidlá by mali byť jednoduchšie a ľahšie vynútiteľné, uviedol v stredu komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gentiloni v prejave na konferencii think-tanku Bruegel uviedol, že všeobecným cieľom fiškálnych pravidiel je udržateľnosť vládnych dlhov a ekonomického rastu.



Podľa Gentiloniho by jedným spôsobom dosiahnutia uvedených cieľov bolo, že vlády budú pripravovať výdavkové plány na niekoľko rokov dopredu v súlade so znižovaním verejných dlhov na rozumné úrovne. Súčasťou takýchto plánov by zároveň boli aj investície a reformné prísľuby podobne ako v prípade využívania prostriedkov z fondu obnovy.



Vlády by sa tiež mohli prikloniť k jednému výdavkovému indikátoru, ktorý by meral ich výkon, namiesto používania množstva indikátorov, ktoré často nie sú priamo kontrolovateľné a neskôr sa revidujú.



Na to, aby sa zabezpečilo, že si vlády osvoja fiškálne pravidlá EÚ a nebudú ich považovať za prekážku, by krajiny mali mať väčší priestor pri stanovovaní fiškálnych cieľov, pokiaľ budú v súlade s všeobecnými princípmi EÚ, ako je udržateľnosť dlhu.



Podľa Gentiloniho by krajiny, ktoré sa zaviažu realizovať reformy a investovať, mohli dostať viac času na zníženie deficitu a dlhu, aby sa fiškálna udržateľnosť a rast vzájomne podporovali.



Gentiloni však upozornil, že súčasťou reformovaných pravidiel má byť aj ich väčšia vymožiteľnosť, čo presadzuje predovšetkým Nemecko.