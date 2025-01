Európska komisia predstavila kompas pre konkurencieschopnosť EÚ

Brusel 29. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila Kompas EÚ na opätovné získanie konkurencieschopnosti a zabezpečenie udržateľnosti. Ide o prvú veľkú iniciatívu v tejto oblasti, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že kompas má vytýčiť cestu na to, aby sa EÚ stala miestom, kde sa vyrábajú a uvádzajú na trh budúce čisté technológie, služby a produkty, ktoré pomôžu Európe stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.



Kompas je reakciou na to, že počas posledných dvoch desaťročí EÚ neudržala krok s veľkými ekonomikami sveta. Podľa eurokomisie však EÚ má všetko potrebné na zvrátenie tohto trendu vďaka svojej vzdelanej pracovnej sile, kapitálu, úsporám, jednotnému trhu a jedinečnej sociálnej infraštruktúre za predpokladu, že bude riešiť existujúce prekážky a štrukturálne nedostatky.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že Európa má na to, aby uspela v týchto pretekoch.



"Musíme odstrániť svoje slabiny, aby sme znovu získali konkurencieschopnosť," uviedla šéfka EK a vyjadrila nádej, že kompas pre konkurencieschopnosť premení odporúčania správy Maria Draghiho do cestovnej mapy. "Máme plán a politickú vôľu. Na čom teraz záleží, je rýchlosť a jednota. Svet na nás nepočká. Na tom sa zhodujú všetky členské štáty a tento konsenzus musíme pretaviť do činov," odkázala.



Draghiho správa identifikovala tri transformačné piliere na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ: odstránenie medzier v oblasti inovácií, kde EÚ musí znovu naštartovať svoj inovačný motor; spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti a do tretice zníženie nadmerných závislostí od iných krajín a zvýšenie ekonomickej bezpečnosti, čo znamená ďalej diverzifikovať dodávateľské reťazce a budovať efektívne partnerstvá.



Kompas navrhnutý EK popri transformačných pilieroch predkladá aj päť horizontálnych faktorov umožňujúcich zvýšiť konkurencieschopnosť vo všetkých sektoroch.



Prvým je zjednodušenie, čiže snaha drasticky znížiť regulačnú a administratívnu záťaž, účinné postupy pre prístup k fondom EÚ a jednoduchšie, rýchlejšie a ľahšie administratívne rozhodnutia na úrovni Únie.



Druhým faktorom je znižovanie prekážok na jednotnom trhu a urýchlenie procesov stanovovania noriem, najmä pre malé a stredné podniky a start-upy.



Tretí faktor znamená financovanie konkurencieschopnosti, lebo EÚ chýba efektívny kapitálový trh, ktorý premieňa úspory na investície. Komisia pripraví plán Európskej únie úspor a investícií a nové zameranie rozpočtu EÚ zjednoduší prístup k eurofondom.



Štvrtý bod je podpora zručností a kvalitných pracovných miest, kde zámer je zabezpečiť súlad medzi zručnosťami a požiadavkami trhu práce.



Piaty faktor znamená lepšiu koordináciu politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, pričom EK zavedie nástroj na koordináciu konkurencieschopnosti, ktorý bude v spolupráci s členskými štátmi zabezpečovať implementáciu spoločných cieľov únijnej politiky na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni, identifikovať cezhraničné projekty európskeho záujmu a presadzovať súvisiace reformy a investície.



V nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (od roku 2028) Fond pre konkurencieschopnosť nahradí viaceré existujúce finančné nástroje EÚ a poskytne finančnú podporu na implementáciu činnosti v rámci nástroja na koordináciu konkurencieschopnosti.



