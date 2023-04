Európska komisia predstavila návrh reformy rozpočtových pravidiel EÚ

Brusel 26. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) predložila návrh reformy rozpočtových pravidiel EÚ. Nové prístupy majú byť pružnejšie a lepšie reagovať na individuálnu situáciu jednotlivých štátov. V súčasnosti platné stropy pre výšku verejných dlhov a rozpočtových deficitov zostávajú v platnosti, oznámila v stredu Komisia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Po novom by mali členské štáty predkladať národné plány, v ktorých na štyri roky rozpracujú ciele fiškálnej politiky, opatrenia na zníženie dlhu, reformy a investície. Plány by po posúdení zo strany Komisie následne schvaľovali členské štáty na základe spoločných kritérií.



Brusel chce navyše každému štátu stanoviť tzv. technický cieľový plán, ktorý by šiel nad rámec súčasných maastrichtských kritérií podmieňujúcich vstup do EÚ a prijatie eura ako spoločnej meny.



EK svoje plány reformy Paktu stability a rastu v EÚ načrtla už vlani na jeseň. V stredu v Bruseli konkrétne návrhy predstavili podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis a eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.



Pakt stability a rastu predstavuje dohodu medzi členmi EÚ o koordinácii ich rozpočtových politík, ktorá stanovuje strop pre verejný dlh na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a pre deficit verejných financií na úrovni 3 % HDP.



Pravidlá Paktu boli pozastavené v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Dočasné prerušenie ich platnosti, tzv. všeobecná úniková doložka, malo umožniť vládam, aby podporili ekonomiky zasiahnuté pandémiou a protiepidemickými reštrikciami.