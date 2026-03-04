< sekcia Ekonomika
Európska komisia prijala námornú a prístavná stratégiu EÚ
Komisia pripomenula, že Európa má najväčšiu kolektívnu námornú oblasť na svete a je svetovým lídrom v oblasti lodného staviteľstva a pokročilých technológií.
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala priemyselnú námornú stratégiu EÚ a stratégiu pre prístavy s cieľom stimulovať konkurencieschopnosť, udržateľnosť, dekarbonizáciu, bezpečnosť a odolnosť v odvetví vodnej dopravy. Stratégie sa zameriavajú na prístavy, lodnú dopravu a stavbu lodí, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že Európa má najväčšiu kolektívnu námornú oblasť na svete a je svetovým lídrom v oblasti lodného staviteľstva a pokročilých technológií. Odvetvie lodnej dopravy je popredným poskytovateľom námorných služieb na celom svete a predstavuje viac ako tretinu celosvetovej lodnej tonáže vo všetkých segmentoch.
Priemyselná námorná stratégia posilní vedúce postavenie Európy v námornej oblasti prostredníctvom viacerých opatrení vrátane vytvorenia aliancie EÚ pre priemyselné námorné hodnotové reťazce. Zameriava sa na pokrok pri stavbe lodí s vyspelými technológiami, podporných plavidiel pre veternú energiu na mori, podvodných dronov a špičkového prístavného vybavenia.
Výzva „Lodenice budúcnosti“ v rámci programu Horizont Európa podporí testovanie inovačných riešení v reálnych prostrediach lodeníc s cieľom rozšíriť úspešné technológie v celej Európe.
Komisia, s cieľom podporiť konkurencieschopnú lodnú dopravu, nadviaže dialóg s členskými štátmi na zefektívnenie administratívnych formalít vrátane monitorovania, nahlasovania a overovania pre systém emisných povoleniek v námornej doprave a nariadenia FuelEU Maritime. Stratégia podporí súkromné investície do inovácií a digitalizácie lodného staviteľstva EÚ, ako aj do obnovy a dekarbonizácie lodnej flotily.
Nová stratégia zabezpečuje spravodlivú hospodársku súťaž pre lodenice a výrobcov zariadení v EÚ, čo podporí posilnené financovanie vývozu a cielené obchodné politiky. V plnej miere odráža aj integráciu vojenského rozmeru, s osobitnými opatreniami na zvýšenie námorných priemyselných výrobných kapacít a výstavbu trajektov s dvojakým použitím.
Nové opatrenia podľa EK zlepšujú zručnosti, odbornú prípravu a kvalitné pracovné miesta v námornom odvetví vrátane rekvalifikácie pracovníkov lodeníc a námorníkov s cieľom prijať nové technológie a ekologické prevádzkové postupy.
Stratégia EÚ pre prístavy vychádza z toho, že prístavy sú kostrou európskeho hospodárstva. Uľahčujú 74 % zahraničného obchodu, každý rok vybavia viac ako 3,4 miliardy ton tovarov a takmer 395 miliónov cestujúcich. Prístavy nad rámec svojich tradičných úloh slúžia aj ako centrá pre nové priemyselné a inovačné zoskupenia, zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti dodávok energie, bezpečnosti, obrany a modrého hospodárstva EÚ.
S cieľom zabezpečiť konkurencieschopné postavenie prístavov EÚ bude eurokomisia podporovať ich inovácie, digitalizáciu a integráciu s inou dopravnou infraštruktúrou, vypracuje usmernenia o zahraničnom vlastníctve prístavov EÚ a o financovaní a investíciách EÚ v prístavoch tretích krajín. Stratégia uvádza opatrenia na podporu elektrifikácie prístavov a ich lepšieho pripojenia do energetickej sústavy. Stanovuje aj plán pre konkurencieschopné malé a stredné prístavy.
Na základe Aliancie prístavov EÚ eurokomisia preskúma spôsoby posilnenia právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti s cieľom predchádzať obchodovaniu s drogami, riešiť vznikajúce hrozby a zvýšiť bezpečnosť dodávateľského reťazca EÚ. Komisia navrhne rámce na vykonávanie previerok pracovníkov prístavov a na posudzovanie prístavov tretích krajín. Okrem toho sa vykoná posúdenie bezpečnostných rizík v celej EÚ s cieľom identifikovať najnaliehavejšie kybernetické bezpečnostné riziká a opatrenia na ich zmiernenie.
Komisia zriadi tiež Radu pre námorné odvetvia a prístavy na vysokej úrovni, ktorej bude predsedať zodpovedný eurokomisár a výkonní podpredsedovia EK.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že Európa má najväčšiu kolektívnu námornú oblasť na svete a je svetovým lídrom v oblasti lodného staviteľstva a pokročilých technológií. Odvetvie lodnej dopravy je popredným poskytovateľom námorných služieb na celom svete a predstavuje viac ako tretinu celosvetovej lodnej tonáže vo všetkých segmentoch.
Priemyselná námorná stratégia posilní vedúce postavenie Európy v námornej oblasti prostredníctvom viacerých opatrení vrátane vytvorenia aliancie EÚ pre priemyselné námorné hodnotové reťazce. Zameriava sa na pokrok pri stavbe lodí s vyspelými technológiami, podporných plavidiel pre veternú energiu na mori, podvodných dronov a špičkového prístavného vybavenia.
Výzva „Lodenice budúcnosti“ v rámci programu Horizont Európa podporí testovanie inovačných riešení v reálnych prostrediach lodeníc s cieľom rozšíriť úspešné technológie v celej Európe.
Komisia, s cieľom podporiť konkurencieschopnú lodnú dopravu, nadviaže dialóg s členskými štátmi na zefektívnenie administratívnych formalít vrátane monitorovania, nahlasovania a overovania pre systém emisných povoleniek v námornej doprave a nariadenia FuelEU Maritime. Stratégia podporí súkromné investície do inovácií a digitalizácie lodného staviteľstva EÚ, ako aj do obnovy a dekarbonizácie lodnej flotily.
Nová stratégia zabezpečuje spravodlivú hospodársku súťaž pre lodenice a výrobcov zariadení v EÚ, čo podporí posilnené financovanie vývozu a cielené obchodné politiky. V plnej miere odráža aj integráciu vojenského rozmeru, s osobitnými opatreniami na zvýšenie námorných priemyselných výrobných kapacít a výstavbu trajektov s dvojakým použitím.
Nové opatrenia podľa EK zlepšujú zručnosti, odbornú prípravu a kvalitné pracovné miesta v námornom odvetví vrátane rekvalifikácie pracovníkov lodeníc a námorníkov s cieľom prijať nové technológie a ekologické prevádzkové postupy.
Stratégia EÚ pre prístavy vychádza z toho, že prístavy sú kostrou európskeho hospodárstva. Uľahčujú 74 % zahraničného obchodu, každý rok vybavia viac ako 3,4 miliardy ton tovarov a takmer 395 miliónov cestujúcich. Prístavy nad rámec svojich tradičných úloh slúžia aj ako centrá pre nové priemyselné a inovačné zoskupenia, zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti dodávok energie, bezpečnosti, obrany a modrého hospodárstva EÚ.
S cieľom zabezpečiť konkurencieschopné postavenie prístavov EÚ bude eurokomisia podporovať ich inovácie, digitalizáciu a integráciu s inou dopravnou infraštruktúrou, vypracuje usmernenia o zahraničnom vlastníctve prístavov EÚ a o financovaní a investíciách EÚ v prístavoch tretích krajín. Stratégia uvádza opatrenia na podporu elektrifikácie prístavov a ich lepšieho pripojenia do energetickej sústavy. Stanovuje aj plán pre konkurencieschopné malé a stredné prístavy.
Na základe Aliancie prístavov EÚ eurokomisia preskúma spôsoby posilnenia právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti s cieľom predchádzať obchodovaniu s drogami, riešiť vznikajúce hrozby a zvýšiť bezpečnosť dodávateľského reťazca EÚ. Komisia navrhne rámce na vykonávanie previerok pracovníkov prístavov a na posudzovanie prístavov tretích krajín. Okrem toho sa vykoná posúdenie bezpečnostných rizík v celej EÚ s cieľom identifikovať najnaliehavejšie kybernetické bezpečnostné riziká a opatrenia na ich zmiernenie.
Komisia zriadi tiež Radu pre námorné odvetvia a prístavy na vysokej úrovni, ktorej bude predsedať zodpovedný eurokomisár a výkonní podpredsedovia EK.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)