Európska komisia prijme svoj kontroverzný návrh zelenej taxonómie

Brusel 1. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu (2. 2.) prijme svoj kontroverzný návrh "zelenej taxonómie", čiže nariadenia, ktoré za istých okolností umožní zahrnúť aj plyn a jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje energie. V utorok to oznámil hlavný hovorca eurokomisie Eric Mamer.



Komisia koncom minulého roka v rámci takzvaného delegovaného aktu navrhla zaradiť jadrové a plynové elektrárne do zoznamu udržateľných investícií, ktoré budú oprávnené na financovanie zelených projektov.



Návrh exekutívy EÚ bol do 21. januára predmetom konzultácií s členskými štátmi, ktoré následne poslali do Bruselu svoje pozície k návrhu nového nariadenia.



V stredu kolégium komisárov prerokuje nariadenie o taxonómii a svoje stanovisko oznámil Mamer na tlačovej konferencii. Informáciu potvrdil aj na svojom účte na Twitteri.



Text, ktorý predloží eurokomisia, stanoví kritériá, na základe ktorých možno investície do plynových alebo jadrových elektrární považovať za "zelené" alebo "udržateľné". Spôsob, akým bude navrhnutý budúci európsky systém klasifikácie zelených investícií, pozorne sledujú investori na celom svete, lebo pôjde o právny rámec, ktorý určí tok súkromného financovania v hodnote niekoľkých miliárd eur. EÚ s týmito investíciami ráta pri prechode na zelenú ekonomiku.



Tlačová agentúra AFP v utorok uviedla, že rozhodnutie eurokomisie o taxonómii vedie k rozporom medzi 27 členskými štátmi EÚ, ale aj medzi niektorými investormi. Sú členské krajiny, ktoré nechcú zaradiť plyn a jadrovú energiu na zoznam udržateľných investícií. Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko v utorok zverejnili spoločný list, v ktorom vyjadrili nesúhlas so zaradením plynových elektrární na zoznam zelených investícií a zdôvodnili to aj "nedostatkom vedeckých dôkazov" pre zaradenie plynu do taxonómie. Žiadajú, aby eurokomisia svoj návrh prehodnotila.



Podobná situácia je aj pri jadrovej energii. Vlani v novembri Dánsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko a Rakúsko v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú proti zahrnutiu jadra do taxonómie. Na druhej strane je skupina desiatich krajín - Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, podľa ktorých je "absolútne nevyhnutné", aby jadrová energia bola zahrnutá do udržateľnej finančnej taxonómie eurobloku.



Podľa návrhu EK sa výroba energie z plynu bude považovať za zelenú iba počas prechodného obdobia. Nie je hodnotená ako udržateľný zdroj energie, má však nižšie emisie uhlíka a dá sa použiť pri prechode na bezuhlíkovú ekonomiku. Jadrové elektrárne sa podľa EK budú považovať za ekologické, ak bude existovať stratégia a financovanie na neutralizáciu rádioaktívneho odpadu. Nové jadrové elektrárne by mali dostať stavebné povolenia len do roku 2045.



Po zverejnení textu EK bude mať Európsky parlament k dispozícii šesť mesiacov, aby odobril alebo zamietol tento návrh. Rada EÚ (členské štáty) sa tiež bude týmto projektom zaoberať, na zablokovanie návrhu EK by však bola potrebná blokovacia väčšina 20 členských štátov, čo sa zdá nepravdepodobné.