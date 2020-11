EK pripomenula nespravodlivosť nerovnakých platov mužov a žien

Brusel 6. novembra (TASR) - Ženy v Európskej únii zarábajú menej ako muži. V priemere o 14,1 percenta. Na Slovensku je rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami na úrovni 19,8 percenta. Pri príležitosti Európskeho dňa rovnakého odmeňovania, ktorý tohto roku pripadne na 10. novembra, na túto skutočnosť upozornila Európska komisia (EK).



Európsky deň rovnakého odmeňovania predstavuje deň, keď ženy v EÚ symbolicky prestávajú dostávať výplatu za rovnakú prácu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.



Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v 27-člennej EÚ sa od minulého roka mierne zlepšil - podľa najnovších zistení Eurostatu, štatistického úradu EÚ, sa rozdiel medzi platmi mužov a žien znížil zo 14,5 % na 14,1 %. V praxi to znamená, že kým muž za hodinu zarobí jedno euro, ženy za rovnakú prácu dostanú iba 86 eurocentov. Tiež to znamená, že v roku 2020 ženy v EÚ pracujú 51 dní zadarmo v porovnaní s mužmi.



V prípade Slovenska v roku 2020 platí 19,8-percentný rozdiel, čím sa Slovensko ocitlo v EÚ na piatej najhoršej pozícii. Väčší rozdiel v odmeňovaní je iba v Estónsku, Rakúsku, Nemecku a Českej republike. Najmenší rozdiel majú v Luxembursku (1,4 %) a Rumunsku (2,2 %).



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit a eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová v piatok vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že "ženy a muži sú si rovní", hoci sa to neodzrkadľuje pri ich oceňovaní.



Podľa vyhlásenia predstaviteľov exekutívy EÚ ide o výsledok sociálno-ekonomických nerovností počas celého života žien, od ich vstupu na trh práce, bariéry pri pokroku v kariére a snahe dosiahnuť správnu rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami.



"Pandémia nového koronavírusu ešte viac prehĺbila tieto štrukturálne rodové nerovnosti a riziko chudoby. Ženy sú nadmerne zastúpené na popredných pozíciách s nízkym príjmom, keď poskytujú najzákladnejšie a nevyhnutné komunitné služby. Rovnako sú neprimerane zastúpené aj v oblasti neformálnych pracovných miest, na ktoré sa nevzťahujú systémy sociálnej ochrany," upozornili Jourová, Schmit a Dalliová na novú "nespravodlivosť".



Upozornili tiež, že už viac ako 60 rokov je v zmluvách o EÚ zakotvené právo na rovnakú odmenu pre mužov a ženy. Avšak pri súčasnom tempe by dosiahnutie platovej rovnosti trvalo desaťročia alebo dokonca storočia, čo je podľa ich vyjadrenia "neprijateľné", a preto treba tieto rozdiely v odmeňovaní znížiť na nulu.



Trojica eurokomisárov pripomenula, že exekutíva EÚ v marci predstavila stratégiu rovnosti žien a mužov v Európe aj s opatreniami na odstránenie rozdielov v odmeňovaní.



"Je potrebné ukončiť akúkoľvek zostávajúcu diskrimináciu v odmeňovaní a predpojatosť pohlaví v mzdových štruktúrach. V nasledujúcich týždňoch navrhneme zavedenie záväzných opatrení v oblasti transparentnosti platov. Primeraná minimálna mzda môže hrať svoju úlohu pri znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, pretože minimálnu mzdu zarába viac žien ako mužov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení eurokomisárov.



Komisia upozornila, že faktory, ktoré vedú k rozdielom v odmeňovaní, sú rôzne - ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok a v odvetviach s nízkym príjmom a horšie platenými pracovnými miestami, pričom často musia prevziať primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoje rodiny a všeobecne sú platené menej za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.



