Európska komisia rokuje s Čínou o nedostatku horčíka

Brusel 22. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vedie rozhovory s Čínou o zmiernení vážneho nedostatku horčíka. Komisia to oznámila v piatok po tom, čo priemyselné skupiny varovali pred možnými odstávkami závodov, ktoré by sa mohli dotknúť miliónov pracovných miest.



"Komisia si je vedomá súčasného nedostatku horčíka, ktorý ovplyvňuje globálne dodávateľské reťazce, a situáciu pozorne sleduje," uviedol v e-maile hovorca Komisie.



Dodal, že EK sa obrátila na čínskych partnerov, aby vyriešila súčasný nedostatok a posudzuje dlhodobé riešenia na odstránenie tejto strategickej závislosti.



Čína svojimi dodávkami pokrýva zhruba 95 % celkovej spotreby horčíka v európskom bloku, ale dodávky od septembra "vyschli", uvádza sa vo vyhlásení priemyselných skupín.



"Ak sa tento problém nevyrieši, ohrozuje tisíce podnikov v celej Európe, ich celé dodávateľské reťazce a milióny pracovných miest, ktoré od nich závisia," varujú v spoločnom vyhlásení desiatky priemyselných skupín vrátane výrobcov kovov a dodávateľov automobilov.



Očakáva sa, že do konca novembra sa Európe vyčerpajú zásoby horčíka.



Snahy čínskej vlády obmedziť spotrebu energie zasiahli produkciu mnohých kovov vrátane horčíka. Ceny horčíka v Číne sa za uplynulý rok viac ako zdvojnásobili na 4700 USD (4041,27 eura) za tonu, čo je najviac od roku 2008.



"O nedostatku horčíka by sa malo diskutovať na rovnakom medzinárodnom fóre ako o nedostatku polovodičov," uviedlo európske združenie pre kovy Eurometaux.



Z dlhodobého hľadiska by Európa mala preskúmať, či môže reštartovať domácu výrobu horčíka po tom, čo došlo k jej ukončeniu začiatkom roku 2000 pre nízke ceny čínskeho importu, dodal Eurometaux.



(1 EUR = 1,1630 USD)