Európska komisia schválila fúziu automobilových koncernov PSA a FCA

Brusel 21. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) po niekoľkomesačnom skúmaní schválila fúziu automobilových koncernov PSA a FCA (Fiat Chrysler Automobiles), ktorá vytvorí štvrtú najväčšiu svetovú automobilku. Podmienkou súhlasu je, že koncerny kompletne splnia svoje záväzné sľuby, uviedla v pondelok EK.



"Mohli sme schváliť zlúčenie spoločností Fiat Chrysler a Peugeot SA vďaka ich záväzku uľahčiť vstup a expanziu nových poskytovateľov na trhu ľahkých úžitkových vozidiel," komentovala rozhodnutie podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová. "Na ostatných trhoch, na ktorých v súčasnosti pôsobia obe automobilky, hospodárska súťaž nestratí dynamiku ani po fúzii," dodala.



PSA so značkami Peugeot, Citroën, DS a Opel a FCA sa dohodli na fúzii v decembri 2019. Zlúčenie by sa malo podľa predchádzajúcich vyjadrení zrealizovať najneskôr do konca marca 2021.



Celkový odbyt Fiat Chrysler a PSA dosahoval pred koronakrízou 8,7 milióna vozidiel ročne a tržby 170 miliárd eur. Väčšími automobilovými skupinami boli v roku 2019 len Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan.



Nový koncern sa bude volať Stellantis, čo je odvodené z latinského slova stella (hviezda). Medzi jeho značky budú patriť Peugeot, Citroën, DS, Opel, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth alebo Dodge.