< sekcia Ekonomika
Európska komisia schválila nemeckú podporu nabíjacej infraštruktúry
Program predpokladá inštaláciu až 1410 nabíjacích staníc pre elektrické úžitkové vozidlá na viac ako 120 odpočívadlách, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané.
Autor TASR
Brusel 17. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila Nemecku štátny program financovania vo výške 1,6 miliardy eur na rozvoj rýchlonabíjacích staníc pre elektrické nákladné vozidlá. Podpora podľa rozhodnutia nepoškodzuje hospodársku súťaž v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Finančné prostriedky sú určené na výstavbu komplexnej nabíjacej infraštruktúry pozdĺž nemeckej diaľničnej siete. Program predpokladá inštaláciu až 1410 nabíjacích staníc pre elektrické úžitkové vozidlá na viac ako 120 odpočívadlách, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané. Nabíjaciu infraštruktúru bude spravovať národná diaľničná spoločnosť Autobahn GmbH. Podľa údajov správcu nabíjacej infraštruktúry sa v Nemecku v súčasnosti nachádza približne 250 verejných nabíjacích staníc pre nákladné vozidlá. Financovanie bude poskytované vo forme priamych grantov opakujúcich sa platieb, ktoré pokryjú časť nákladov na výstavbu a prevádzku.
Prevádzkovateľov staníc určí výberové konanie. Počíta sa aj so zavedením osobitného poplatku, ktorý bude zahrnutý v cene za použitie infraštruktúry a prevádzkovatelia ho budú spätne odvádzať do štátneho rozpočtu. Elektrické nákladné vozidlá sú v Nemecku zatiaľ málo rozšírené. Podľa údajov EK malo v apríli 2025 elektrický pohon len 0,37 % ťažkých nákladných vozidiel registrovaných v krajine.
Finančné prostriedky sú určené na výstavbu komplexnej nabíjacej infraštruktúry pozdĺž nemeckej diaľničnej siete. Program predpokladá inštaláciu až 1410 nabíjacích staníc pre elektrické úžitkové vozidlá na viac ako 120 odpočívadlách, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané. Nabíjaciu infraštruktúru bude spravovať národná diaľničná spoločnosť Autobahn GmbH. Podľa údajov správcu nabíjacej infraštruktúry sa v Nemecku v súčasnosti nachádza približne 250 verejných nabíjacích staníc pre nákladné vozidlá. Financovanie bude poskytované vo forme priamych grantov opakujúcich sa platieb, ktoré pokryjú časť nákladov na výstavbu a prevádzku.
Prevádzkovateľov staníc určí výberové konanie. Počíta sa aj so zavedením osobitného poplatku, ktorý bude zahrnutý v cene za použitie infraštruktúry a prevádzkovatelia ho budú spätne odvádzať do štátneho rozpočtu. Elektrické nákladné vozidlá sú v Nemecku zatiaľ málo rozšírené. Podľa údajov EK malo v apríli 2025 elektrický pohon len 0,37 % ťažkých nákladných vozidiel registrovaných v krajine.