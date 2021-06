Európska komisia schválila nemecký plán obnovy

Berlín/Brusel 22. júna (TASR) - Nemecko v utorok dostalo od Bruselu zelenú na použitie peňazí z európskeho fondu obnovy.



Európska komisia (EK) schválila v utorok nemecký plán pred návštevou šéfky EK Ursuly von der Leyenovej v Berlíne, kde sa stretne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Nemecko dostane do roku 2026 z fondu obnovy a odolnosti RRF 25,6 miliardy eur na podporu zotavenia z pandémie a zelenú a digitálnu transformáciu ekonomiky.



"Načrtnuté reformy a investície prispejú k digitalizácii a dekarbonizácii nemeckej ekonomiky, ktorá bude lepšie pripravená na budúcnosť," uviedla Leyenová.



Podľa EK nemecký plán alokoval 42 % prostriedkov na podporu zníženia emisií oxidu uhličitého. Berlín tak pohodlne splnil požiadavku Európskej únie, aby na tento účel bolo použitých viac než 37 %. Plán sa zameriava napríklad na obnoviteľný vodík, investície do udržateľnej mobility a zvýšenie energetickej efektívnosti rezidenčných nehnuteľností.



Ďalších 52 % bude smerovať do digitalizácie verejných služieb, predovšetkým zdravotníctva, čo je opäť výrazne nad požadovanými 20 %.