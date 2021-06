Európska komisia schválila portugalský plán obnovy

Brusel 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila portugalský plán obnovy po pandémii a transformácie na zelenšiu a digitálnejšiu ekonomiku. To bol prvý národný plán obnovy, ktorý EK odobrila.



Portugalsko by malo z plánu obnovy do roku 2026 dostať 13,9 miliardy eur vo forme grantov a 2,7 miliardy eur vo forme lacných úverov.



"Európska komisia dnes rozhodla dať zelenú portugalskému plánu obnovy a odolnosti, prvému plánu, ktorý bol Európskou komisiou schválený," uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová vo vyhlásení. "Reformy a investície obsiahnuté v tomto pláne umožnia, aby Portugalsko vyšlo z koronakrízy silnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť."