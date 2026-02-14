< sekcia Ekonomika
Európska komisia schválila prevzatie Downtown Music skupinou UMG
EK však požaduje predaj firmy Curve, ktorá je dcérou Downtownu.
Autor TASR
Brusel 14. februára (TASR) - Európska komisia (EK) s podmienkami schválila plánované prevzatie americkej hudobnej spoločnosti Downtown Music skupinou Universal Music Group (UMG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
EK však požaduje predaj firmy Curve, ktorá je dcérou Downtownu. Prostredníctvom Curve sa zúčtovávajú licenčné poplatky. Podľa Komisie má tento krok zabrániť tomu, aby UMG získala prístup k citlivým obchodným údajom konkurentov.
„Hudobný priemysel je významným producentom umeleckých diel, a preto je veľmi dôležité, aby spotrebitelia mali k dispozícii konkurenčných poskytovateľov. Naše hĺbkové skúmanie potvrdilo, že aj po tejto akvizícii zostane veľký počet firiem, ktoré poskytujú distribučné služby európskym hudobným vydavateľstvám a umelcom,“ uviedol eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
Komisia začala vyšetrovanie v júli 2025. UMG patrí medzi tri najväčšie hudobné vydavateľstvá na svete. Pri veľkých akvizíciách EK posudzuje, či by transakcia mohla neprimerane obmedziť hospodársku súťaž. Zároveň oznámila, že v samostatnom konaní schváli vhodného kupca pre Curve.
Virgin Music Group, ktorá patrí pod UMG, aj Downtown rozhodnutie EK privítali. „Súhlas Európskej komisie je poslednou regulačnou podmienkou pre uzavretie transakcie, ktorá by mala byť dokončená v najbližších týždňoch,“ uviedli vo vyhlásení.
