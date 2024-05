Európska komisia schválila prevzatie U.S. Steel koncernom Nippon Steel

Brusel 6. mája (TASR) - Európska komisia schválila prevzatie americkej oceliarskej spoločnosti U. S. Steel japonským koncernom Nippon Steel v hodnote takmer 15 miliárd USD. Ako uviedla, kontrakt by podľa nej nemal predstavovať riziko pre hospodársku súťaž. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európska komisia v pondelok oznámila, že s akvizíciou U. S. Steel japonskou oceliarskou spoločnosťou súhlasí vzhľadom na limitované pozície firiem na trhu v dôsledku navrhovanej transakcie". Rozhodla tak zhruba tri týždne po tom, ako s prevzatím americkej spoločnosti súhlasili akcionári U. S. Steel. Tí v polovici apríla transakciu podporili viac ako 98 % hlasov.



Súhlas EK s akvizíciou U. S. Steel za 14,9 miliardy USD (13,83 miliardy eur) bol považovaný za formalitu, iné je to však v Spojených štátoch, kde viacerí politici s presunom amerických oceliarní do zahraničných rúk nesúhlasia, pričom ako dôvod uviedli obavy o národnú bezpečnosť. Aj prezident Joe Biden vyhlásil, že U. S. Steel by mala zostať americkou firmou a republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump rovno oznámil, že v prípade zvolenia do funkcie kontrakt zablokuje. Akvizíciu odmietajú aj odbory, ktoré sa zasa obávajú o pracovné miesta.



Nippon Steel sa dohodol na prevzatí U. S. Steel v decembri minulého roka, keď jeho ponuka prekonala ponuky konkurentov ako Cleveland-Cliffs, ArcelorMittal a Nucor. U. S. Steel očakáva, že transakciu dokončia v 2. polroku tohto roka.



S cieľom zmierniť obavy v USA spoločnosť Nippon Steel uviedla, že je pripravená presunúť svoju americkú centrálu do Pittsburghu, kde sídli aj U. S. Steel. Zároveň prisľúbila, že dodrží všetky dohody medzi odbormi a U. S. Steel.



(1 EUR = 1,0776 USD)