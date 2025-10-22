< sekcia Ekonomika
Európska komisia schválila Slovensku revíziu plánu obnovy
Uvoľnené zdroje majú byť využité najmä na modernizáciu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav a modernizáciu distribučných sústav.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Európska komisia schválila Slovensku revíziu Plánu obnovy a odolnosti. Dôvodom revízie bola iniciatíva EK voči všetkým členským štátom a týkala sa zjednodušenia implementácie a vykazovania plnenia míľnikov. SR zároveň využila túto technickú revíziu aj na obsahovú revíziu niektorých opatrení. V stredu o tom informoval Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
„Som veľmi rád, že sa nám v krátkom čase podarilo uskutočniť tento náročný proces s takýmto pozitívnym hodnotením. Výsledkom našich intenzívnych rokovaní s EK je príprava opatrení, ktoré Slovensku pomôžu splniť celkové ciele plánu obnovy,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.
Tieto kroky boli podľa úradu podpredsedu vlády nutné, aby sa projekty stihli zrealizovať do konca augusta 2026. Slovensko tak presunulo revíziou takmer 197 miliónov eur. Revízia sa týkala zmien niektorých opatrení, ktoré nie je možné realizovať kvôli krátkosti času. Po predložení revízie naďalej prebiehali intenzívne rokovania s EK, aj v nadväznosti na interné pripomienkovanie predloženej revízie na úrovni EK. Celý proces je tak výsledkom náročných rokovaní s Európskou komisiou v súčinnosti s vykonávateľmi plánu obnovy.
Cieľom revízie bolo najmä jednoznačné preukazovanie plnenia míľnikov na základe konkrétnych dôkazov, odstránenie administratívnej záťaže na strane EK ako aj SR, odstránenie čiastkových míľnikov, ktoré majú plnenie vo viacerých žiadostiach o platbu, ale aj zníženie ambície opatrení, ktoré nie je možné zrealizovať do 08/2026 či navýšenie cieľov s vyššou absorpčnou kapacitou.
Uvoľnené zdroje vo výške takmer 197 miliónov eur majú byť využité najmä na modernizáciu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav a modernizáciu distribučných sústav. Ďalšie peniaze pôjdu na modernizáciu IKT vybavenia pre verejnú správu či digitálne projekty. Vyše 25 miliónov eur sa presunulo na nákup ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu a ďalších 27 miliónov sa využije na energetickú efektívnosť budov.
V rámci revízie dostanú viac financií investície na rekonštrukciu lôžok v psychiatrických oddeleniach ako aj obnova verejných, historických a pamiatkovo chránených budov. Ďalším krokom k úspešnej revízii je jej schválenie Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), ktorý očakáva úrad počas novembra.
