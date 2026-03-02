< sekcia Ekonomika
Európska komisia údajne zmierňuje stratégiu Buy European
Napísal to v pondelok denník Handelsblatt s odvolaním sa na text návrhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Autor TASR
Brusel 2. marca (TASR) - Európska komisia (EK) pravdepodobne zmierni jednu zo svojich najdôležitejších iniciatív v oblasti priemyselnej politiky. V rámci aktualizovaného návrhu pravidiel o uprednostňovaní európskych výrobcov vo verejných zákazkách, plánu označovaného tiež ako „Buy European“, má byť chránených menej sektorov, ako sa pôvodne plánovalo. Napísal to v pondelok denník Handelsblatt s odvolaním sa na text návrhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ďalej sa majú uvoľniť aj kritéria pre označenie „vyrobené v EÚ“. Po novom by si zaradenie do tejto kategórie mohli nárokovať aj obchodní partneri európskeho spoločenstva. V najnovšom návrhu Komisia vylučuje z predmetnej legislatívy komponenty ako mikročipy, senzory, systémy autonómneho riadenia a cloudové služby, napísal Handelsblatt. To znamená, že nebudú stanovené žiadne minimálne kvóty pre európske čipy, umelú inteligenciu či softvérové komponenty v automobiloch. Z právnych predpisov EÚ by mali byť vyňaté aj biotechnológie a robotika.
Komisia plánuje predložiť návrh legislatívy v stredu (4. 3.). Súbor opatrení na urýchlenie priemyselnej kapacity a dekarbonizácie (Industrial Accelerator Act) má posilniť európsky priemysel a ochrániť ho pred záplavou dovozu z Číny. V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude štátna pomoc viazaná na sektorovo špecifické kvóty pre produkty vyrobené v Európe.
