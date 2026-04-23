< sekcia Ekonomika
Európska komisia v máji predstaví akčný plán EÚ pre hnojivá
Globálne ceny hnojív vzrástli po uzavretí Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza približne tretina svetového obchodu s hnojivami.
Autor TASR
Brusel 23. apríla (TASR) - O necelý mesiac, 19. mája, by Európska komisia (EK) mala predstaviť akčný plán EÚ pre hnojivá. Na detaily pracovného programu, ktorý EK zverejnila v stredu (22. 4.), upozornila tlačová agentúra Reuters. Cieľom plánu má byť urýchlenie dekarbonizácie sektora poľnohospodárstva a riešenie problémov s dostupnosťou hnojív, ktoré zhoršila vojna v Iráne, informuje spravodajca TASR.
Hovorca EK v tejto súvislosti uviedol, že cieľom akčného plánu je riešiť štrukturálne zraniteľnosti a nerovnováhy na trhu s hnojivami, zvýšiť domácu výrobu hnojív a diverzifikovať dodávateľské reťazce, v prípade potreby aj úpravou doterajšieho regulačného rámca.
Globálne ceny hnojív vzrástli po uzavretí Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza približne tretina svetového obchodu s hnojivami. Hoci EÚ nie je závislá od dusíkatých hnojív, ako je močovina vyrábaná na Blízkom východe, ceny všetkých druhov hnojív vzrástli, keďže všetky krajiny sa ponáhľajú nájsť alternatívne zdroje dodávok.
Podľa údajov konzultačnej spoločnosti Expana boli začiatkom apríla ceny močoviny v západnej Európe o 55 % vyššie v porovnaní s cenami pred vojnou. Expana je popredný globálny poskytovateľ informácií zameraný na agropotravinársky priemysel.
Poľnohospodári v EÚ v súčasnosti nie sú vystavení nedostatku hnojív a zatiaľ ich ani neovplyvnili vyššie ceny tejto komodity, keďže svoje potreby na výsadbovú sezónu 2026 z veľkej časti pokryli ešte pred spustením americko-izraelských náletov na Irán.
Plán eurokomisie bude podľa Reuters zahŕňať aj dlhodobé opatrenia na posilnenie autonómie EÚ a urýchlenie prechodu na dekarbonizované, nízkofosílne palivá a obehové hnojivá.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
