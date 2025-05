Európska komisia v máji vedie proti Slovensku štyri právne konania

Brusel 7. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že vedie štyri právne konania voči Slovensku, ktoré porušuje pravidlá Európskej únie (EÚ) v oblasti životného prostredia, vnútorných záležitostí a daňovej politiky. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia predstavila svoj pravidelný mesačný balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov EÚ a zoznam právnych krokov, ktoré podniká proti členským štátom, porušujúcich únijnú legislatívu.



V oblasti životného prostredia EK zaslala Slovensku formálnu výzvu za nesprávne zavedenie smernice z roku 2019 o plastoch na jedno použitie. Cieľom smernice je predchádzať a znižovať vplyv určitých plastových výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie a podporovať prechod na obehové hospodárstvo. Slovensko nezaviedlo správne niekoľko ustanovení smernice do svojej národnej legislatívy a má dva mesiace, aby vyriešilo nedostatky, na ktoré upozornila EK. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede eurokomisia ako ďalší právny krok môže vydať odôvodnené stanovisko.



Druhá formálna výzva žiada od SR, aby splnila rozsudok Súdneho dvora EÚ z júna 2022. V tomto rozhodnutí súdny dvor konštatoval, že Slovensko porušilo smernicu o biotopoch a smernicu o vtáctve prijatím legislatívy, ktorá nezabezpečuje primerané hodnotenie vplyvov ťažby dreva v lokalitách sústavy Natura 2000.



Súd potvrdil, že Slovensko neupravilo svoju legislatívu, aby zabezpečilo, že projekty a činnosti, ako je sanitárna ťažba, budú posudzované pred ich implementáciou v lokalitách sústavy Natura 2000. Okrem toho súd rozhodol, že Slovensko nepodniklo kroky na ochranu tetrova hlucháňa, ktorého populácia sa za posledných 20 rokov znížila o viac ako polovicu, pričom hlavným dôvodom je ťažba dreva.



Slovensko má dva mesiace, aby vyriešilo nedostatky. Pokiaľ EK nedostane uspokojivú odpoveď, môže zažalovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ a žiadať finančné sankcie.



V oblasti zdaňovania EK zaslala formálne upozornenia a odôvodnené stanoviská šiestim členským krajinám, ktoré porušujú právne predpisy EÚ platné pre leteckú dopravu. Česko, Dánsko, Grécko, Rakúsko, Rumunsko a Slovensko podľa EK nesplnili svoje záväzky, týkajúce sa nasadenia systému na sledovanie dočasného uskladnenia v leteckej doprave a colného informačného systému.



Podľa Colného kódexu EÚ členské štáty mali tieto systémy vybudovať a uviesť do prevádzky do 31. decembra 2023. Elektronický systém dočasného uskladnenia umožňuje podávať príslušné hlásenia elektronicky a je jedným z kľúčových krokov na zabezpečenie dohľadu nad tovarom vstupujúcim do EÚ.



Komisia upozornila, že oslovené krajiny majú dva mesiace, aby odpovedali a vyriešili nedostatky. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede im môže poslať odôvodnené stanoviská.



V oblasti vnútornej politiky EK vyzvala Slovensko s Belgickom, Estónskom, Holandskom a Švédskom, aby správne transponovali určité ustanovenia smernice EÚ z roku 2021 o strelných zbraniach. Ak tak do dvoch mesiacov neurobia, Brusel im v tejto veci zašle odôvodnené stanovisko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)