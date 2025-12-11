< sekcia Ekonomika
Európska komisia vedie konanie voči Slovensku
Eurokomisia v oblasti zdaňovania zaslala tri odôvodnené stanoviská.
Autor TASR
Brusel 11. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v pravidelnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov zverejnila informáciu, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti. Slovensko sa v rámci tohto balíka spomína len raz, v oblasti daňovej politiky, informuje spravodajca TASR.
Eurokomisia v oblasti zdaňovania zaslala tri odôvodnené stanoviská. Českú republiku vyzvala, aby plne zaviedla národný systém dovozu, a Grécko a Slovensko upozornila, že musia v plnej miere zaviesť systém dočasného skladovania podľa Colného kódexu EÚ.
Podľa oznámenia EK Grécko a Slovensko nezaviedli úplne národný systém dovozu (NIS) a ani systém dočasného skladovania pre leteckú dopravu (TS Air). Nekonali v súlade s tým, čo vyžaduje Colný kódex Únie (UCC) a ako to ukladá vykonávacie rozhodnutie EK z roku 2023.
Uvedené systémy sú kľúčovými súčasťami digitálneho colného rámca CCC. Členské štáty boli povinné ich plne sprevádzkovať do 31. decembra 2023. Napriek predchádzajúcim formálnym výzvam zo strany EK, tri členské štáty zatiaľ tieto systémy nezaviedli a ani neposkytli dôveryhodné krátkodobé implementačné plány.
Česko odložilo zavádzanie NIS na prvú polovicu roka 2026. Grécko nedokončilo zavádzanie TS Air, ktoré je odložené na rok 2027. Slovensko plánuje zaviesť TS Air až v rokoch 2026 - 2027.
Komisia sa preto ako ďalší právny krok rozhodla vydať odôvodnené stanoviská Česku, Grécku a Slovensku. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na poskytnutie odpovede Bruselu a na prijatie potrebných opatrení. V opačnom prípade sa eurokomisia môže rozhodnúť postúpiť tieto prípady Súdnemu dvoru Európskej únie.
Eurokomisia v oblasti zdaňovania zaslala tri odôvodnené stanoviská. Českú republiku vyzvala, aby plne zaviedla národný systém dovozu, a Grécko a Slovensko upozornila, že musia v plnej miere zaviesť systém dočasného skladovania podľa Colného kódexu EÚ.
Podľa oznámenia EK Grécko a Slovensko nezaviedli úplne národný systém dovozu (NIS) a ani systém dočasného skladovania pre leteckú dopravu (TS Air). Nekonali v súlade s tým, čo vyžaduje Colný kódex Únie (UCC) a ako to ukladá vykonávacie rozhodnutie EK z roku 2023.
Uvedené systémy sú kľúčovými súčasťami digitálneho colného rámca CCC. Členské štáty boli povinné ich plne sprevádzkovať do 31. decembra 2023. Napriek predchádzajúcim formálnym výzvam zo strany EK, tri členské štáty zatiaľ tieto systémy nezaviedli a ani neposkytli dôveryhodné krátkodobé implementačné plány.
Česko odložilo zavádzanie NIS na prvú polovicu roka 2026. Grécko nedokončilo zavádzanie TS Air, ktoré je odložené na rok 2027. Slovensko plánuje zaviesť TS Air až v rokoch 2026 - 2027.
Komisia sa preto ako ďalší právny krok rozhodla vydať odôvodnené stanoviská Česku, Grécku a Slovensku. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na poskytnutie odpovede Bruselu a na prijatie potrebných opatrení. V opačnom prípade sa eurokomisia môže rozhodnúť postúpiť tieto prípady Súdnemu dvoru Európskej únie.