Európska komisia vyhlásila rok 2021 za Európsky rok železníc

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v stredu vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc. Cieľom je podporiť plnenie cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti dopravy.



EÚ chce sériou podujatí, kampaní a iniciatív v roku 2021 propagovať železničnú dopravu ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy, ktorý neprodukuje uhlíkové emisie. Zámerom tohto plánu je zdôrazniť prínos železnice pre ľudí, hospodárstvo a klímu a zameria sa zároveň aj na zostávajúce prekážky, ktoré bránia vzniku jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.



Návrh EK predstavila eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová, ktorá v správe pre médiá uviedla, že niet pochýb o tom, že železničná doprava je prínosom vo väčšine oblastí: prispieva k udržateľnosti, je bezpečná a dokonca aj rýchla, ak je organizovaná a navrhnutá podľa požiadaviek 21. storočia.



"Železnice však majú aj hlbší aspekt. Prepájajú EÚ nielen z fyzického hľadiska. Vytvorenie súdržnej a funkčnej siete v celej Európe je aj príkladom politickej súdržnosti. Európsky rok železníc nie je náhodná udalosť. Prichádza vo vhodnom čase, keď EÚ potrebuje takýto druh spoločných projektov," odkázala komisárka.



Podľa údajov EK železničná doprava ako jeden z najudržateľnejších a najbezpečnejších druhov dopravy bude zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Je nielen šetrnejšia k životnému prostrediu a energeticky účinná, ale je to aj jediný druh dopravy, pri ktorom sa od roku 1990 takmer nepretržite znižovali emisie CO2, pričom sa objem dopravy konštantne zvyšoval.



Európsky rok železníc v roku 2021 má za cieľ aj urýchlenie modernizácie železničnej dopravy, ktorá je potrebná na to, aby sa stala populárnejšou alternatívou menej udržateľných druhov dopravy.



Rok 2021 bude prvým rokom, v ktorom sa budú v celej EÚ implementovať pravidlá štvrtého železničného balíka. Na rok 2021 pripadá aj niekoľko významných výročí v oblasti železničnej dopravy: 20. výročie železničného balíka, 175. výročie historicky prvého železničného spojenia dvoch hlavných miest EÚ (Paríž – Brusel), ako aj 40 rokov premávania rýchlovlaku TGV a 30 rokov od spustenia rýchlikov Intercity-Express (ICE).



Doprava má v súčasnosti štvrtinový podiel na emisiách skleníkových plynov v EÚ a tento sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov klimatickej neutrality, ktoré si Únia stanovila do roku 2050.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)