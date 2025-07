Európska komisia začala proces o zjednodušení environmentálnych noriem

Brusel 23. júla (TASR) - V Európskej únii (EÚ) by sa mohli ďalej zjednodušiť pravidlá na ochranu životného prostredia. Cieľom je, aby podniky a orgány verejnej správy neboli zaťažované nadmernou byrokraciou, uviedla Európska komisia (EK), ktorá začala v stredu príslušný konzultačný proces. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vysoké environmentálne štandardy by sa nemali obchádzať, uviedla eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová. Skôr ide o zjednodušenie ich uplatňovania, aby nevznikali zbytočné náklady, dodala. Ochrancovia životného prostredia varujú, že environmentálne pravidlá by mohli byť ďalej obmedzované. Priemyselné združenia, naopak, kritizujú súčasné pravidlá ako príliš rozsiahle. Komisia ešte nerozhodla, na ktoré konkrétne predpisy sa zameria. Oznámila len, že po skončení verejných konzultácií 10. septembra plánuje zverejniť návrhy.