Európska komisia začala vyšetrovať čínskych výrobcov veterných turbín

Brusel 9. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) začína vyšetrovanie čínskych spoločností v sektore veternej energie. Existujú náznaky, že niektorí výrobcovia veterných turbín využívali zahraničné dotácie, ktoré im poskytli nespravodlivú konkurenčnú výhodu, oznámila v utorok Komisia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Konkrétne sa obvinenia týkajú dodávok turbín pre veterné farmy v Španielsku, Grécku, Francúzsku, Rumunsku a Bulharsku. Európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v utorok počas prejavu v Princetone v Spojených štátoch povedala, že nestačí len skúmať každý prípad jednotlivo a vyzvala na ďalšie kroky.



"Potrebujeme systematický prístup. A musíme to urobiť skôr, ako bude neskoro," zdôraznila eurokomisárka. Nesmie sa opakovať to, čo sa stalo solárnemu priemyslu, uzavrela Vestagerová.



V Európe sa vyrába čoraz menej solárnych modulov, sčasti aj preto, že Čína a USA cielene podporujú zakladanie takýchto tovární. To vyvoláva obavy, že čínske dotácie by mohli vytlačiť európske podniky z trhu aj v iných dôležitých odvetviach, ako je elektromobilita a výroba mikročipov. Tým by sa ešte viac zvýšila závislosť Európy od dovozu z Číny.