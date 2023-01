Európska komisia žaluje Slovensko pre neoznámenú zmenu v podpore OZE

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovensko čelí žalobe na Európskom súdnom dvore zo strany Európskej komisie, ktorá žiada sankcie za neimplementovanie smernice o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Členské štáty mali smernicu transponovať do 30. júna 2021. Slovensko uskutočnilo transpozíciu prijatím novely zákonov o OZE a tepelnej energetike, s účinnosťou od 1. decembra minulého roku. Problém však je, že bývalé vedenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR túto skutočnosť Komisii riadne neoznámilo, upozornila v piatok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



"Transpozícia smernice o podpore využívania OZE bola pre ministerstvo hospodárstva len povinná jazda a do slovenskej legislatívy sa dostali len nevyhnutné veci. Veľké množstvo vecí, ktoré by boli pre rozvoj OZE zásadné, však prijatých nebolo a teraz sa ešte aj ukázalo, že rezort hospodárstva nemal ani len snahu komunikovať s Európskou komisiou," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Ministerstvo hospodárstva potvrdilo termín účinnosti zmien v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ako aj v zákone o tepelnej energetike. "Aktuálne finalizujeme podklady a notifikačné formuláre, ktoré budú zaslané Európskej komisii v priebehu nasledujúcich dní. Je však nutné uviesť, že dôležité ustanovenia smernice o podpore OZE týkajúce sa kritérií trvalej udržateľnosti majú byť transponované prostredníctvom právnych predpisov mimo kompetencií ministerstva. Až po ich prijatí tak bude možné zo strany MH SR deklarovať úplne transpozíciu smernice,“ upozornil pre TASR rezort.



Žaloba zo strany EK vysiela podľa Karabu signál, ako vážne to bývalé vedenie MH SR s OZE naozaj myslelo. "Bývalé vedenie ministerstva hospodárstva sa často pýšilo podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Faktom však je, že po predchádzajúcich vládach, ktoré rozvoju OZE doslova bránili, stačilo naozaj málo, aby sa ukázali prvé výsledky. Jediná zásadnejšia zmena, ktorá sa vláde a ministerstvu podarila, tak ostáva prelomenie tzv. stop-stavu," dodal šéf SAPI.