Európska komisia zlepšila odhad rastu nemeckej ekonomiky

Brusel/Berlín 13. februára (TASR) - Nemecká ekonomika by tento rok mala zaznamenať mierny rast, uviedla v najnovšej prognóze Európska komisia. Výrazne tak zlepšila pôvodný odhad spred troch mesiacov, v rámci ktorého poukazovala na pokles nemeckého hospodárstva. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európska komisia vo svojej novej prognóze uviedla, že najväčšia ekonomika Európskej únie by mala tento rok vzrásť o 0,2 %. V predchádzajúcom odhade z novembra očakávala EK tohtoročný pokles nemeckého hospodárstva o 0,6 %. K zlepšeniu prognózy pristúpila v reakcii na zmiernenie pôvodne vysokých cien energií, ako aj v dôsledku finančnej podpory vlády pre podniky a domácnosti v rámci riešenia energetickej krízy.



Vo 4. štvrťroku zaznamenalo Nemecko v medzikvartálnom porovnaní pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 % po troch predchádzajúcich kvartáloch rastu. Pod vývoj ekonomiky v závere roka sa veľkou mierou podpísala vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby a s tým súvisiaci pokles domácej spotreby. Na druhej strane, za 3. štvrťrok bol vývoj ekonomiky upravený smerom nahor, a to z pôvodného rastu na úrovni 0,4 % na rast o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní nemecká ekonomika spomalila tempo rastu v poslednom štvrťroku 2022 na 1,1 %. Bol to najhorší výsledok od 1. štvrťroka 2021, v ktorom ekonomika Nemecka klesla o 2,1 %.