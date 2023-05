Brusel/Varšava 15. mája (TASR) - Európska komisia zlepšila odhad vývoja poľskej ekonomiky, a to ako v tomto, tak v budúcom roku. V prípade inflácie však v roku 2024 očakáva vyššiu úroveň než predpokladala pred tromi mesiacmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Európska komisia uviedla, že v súčasnosti počíta s tohtoročným rastom poľskej ekonomiky o 0,7 %. Vo februári odhadovala rast hospodárstva na úrovni 0,4 %. Zlepšila aj odhad na budúci rok, v ktorom by podľa novej prognózy mal hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrásť o 2,7 %. Pred tromi mesiacmi počítala EK na budúci rok s rastom o 2,5 %.



Európska komisia zároveň zverejnila, že miera inflácie by mala tento rok dosiahnuť v Poľsku 11,7 %. V tomto prípade tak prognózu z februára ponechala nezmenenú. Zhoršila však odhad vývoja inflácie na budúci rok. Pred tromi mesiacmi očakávala zmiernenie inflácie v roku 2024 na 4,4 %, teraz počíta s tým, že zmiernenie bude slabšie a inflácia dosiahne 6 %.



Čo sa týka nezamestnanosti, tento rok predpokladá 3,3 % a v budúcom roku jej mierne zníženie na 3,2 %. V súvislosti s nízkou nezamestnanosťou Európska komisia zároveň počíta v Poľsku s ďalším výrazným zvyšovaním miezd.