Zriadili Európsku radu pre poľnohospodárstvo a potraviny

Brusel 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že oficiálne zriadila Európsku radu pre poľnohospodárstvo a potraviny (EBAF), čím nadviazala na jedno z odporúčaní záverečnej správy strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva.



Európska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny, ktorej predsedá eurokomisár pre výživu a poľnohospodárstvo Christophe Hansen, sa zameriava na udržanie novej kultúry dialógu, dôvery a účasti viacerých zainteresovaných strán zo sféry potravinového dodávateľského reťazca a občianskej spoločnosti s eurokomisiou.



Ide o poradný orgán, ktorý bude poskytovať EK poradenstvo na vysokej úrovni a prispeje k práci na vízii pre poľnohospodárstvo a potraviny, ktorá sa má predložiť počas prvých 100 dní mandátu eurokomisie.



EBAF zriaďujú na päť rokov, mala by zasadať dva až šesťkrát ročne, pričom Hansen môže zvolať skupinu na ďalšie schôdze v prípade naliehavých situácií.



Komisia zároveň zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o členstvo v správnej rade EBAF. Bude pozostávať z maximálne 30 členských organizácií zastupujúcich tri kategórie strán - poľnohospodárov, iných aktérov potravinového dodávateľského reťazca a občiansku spoločnosť. Aj v oblastiach ako životné prostredie a klíma, dobré životné podmienky zvierat alebo spotrebiteľské otázky.



V skupine by malo byť vyvážené zastúpenie týchto troch kategórií a organizácie, ktoré sa uchádzajú o členstvo, by mali preukázať najširšie relevantné kompetencie a odborné znalosti v oblastiach, týkajúcich sa poľnohospodárstva a potravín na úrovni Únie. Komisia chce mať čo najširšiu geografickú reprezentatívnosť a zo všetkých členských štátov EÚ.



Lehota na predkladanie žiadostí o členstvo v správnej rade EBAF uplynie 8. januára 2025. Komisia vyhodnotí všetky žiadosti. Jej cieľom je dokončiť členstvo správnej rady začiatkom roka 2025.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že poľnohospodárstvo je stredobodom budúcnosti Európy a eurokomisia týmto pokračuje v strategickom dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ.



"Európska rada pre agropotravinárstvo má riešiť zložitosť agropotravinového hodnotového reťazca, podporovať našich poľnohospodárov a stimulovať odolnejší, konkurencieschopnejší a udržateľnejší agropotravinový systém," vysvetlila šéfka exekutívy EÚ.



Hansen upozornil, že strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva ukázal, že zástupcovia so zjavne odlišnými záujmami môžu nájsť spoločnú reč a dodal, že "je viac mostov, ktoré nás spájajú ako múrov, ktoré nás oddeľujú".



"Chcem, aby Európska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny stelesnila túto novú kultúru spolupráce a dialógu nielen medzi zainteresovanými stranami, ale aj voči Európskej komisii a spolu s ňou," povedal Hansen.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)