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Európska komisia zverejnila sériu odporúčaní pre rozvoj Slovenska
Komisia odporúča SR dodržiavať maximálne miery rastu čistých výdavkov s cieľom ukončiť situáciu nadmerného deficitu a využiť flexibilitu podľa národnej únikovej doložky pre vyššie výdavky na obranu.
Autor TASR
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Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci v stredu zverejneného európskeho semestra odporučila Slovensku prijať konkrétne odporúčania pre roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky, informuje spravodajca TASR.
Komisia odporúča Slovensku dodržiavať maximálne miery rastu čistých výdavkov s cieľom ukončiť situáciu nadmerného deficitu a využiť flexibilitu podľa národnej únikovej doložky pre vyššie výdavky na obranu. Treba postupne prispôsobovať rozpočet tak, aby udržal štrukturálne vyššie výdavky na obranu.
Slovensko musí zabezpečiť, aby všetky opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu zvýšenia cien energií boli dočasné, zamerané na ochranu zraniteľných domácností a na riešenie potrieb energeticky náročných firiem. Musí zachovať stimuly na úspory energie a zabezpečiť, aby ich fiškálne náklady boli zlučiteľné so záväzkami vyplývajúcimi z fiškálneho rámca EÚ.
Zefektívneniu daňového mixu má napomôcť zníženie demotivačných faktorov na trhu práce a väčšie využívanie environmentálneho a opakovaného zdaňovania nehnuteľností.
Slovensko by malo zjednodušiť daňový systém a zlepšiť efektívnosť výdavkov a posilňovať daňovú disciplínu, napríklad ďalšou digitalizáciou daňovej správy.
Vláda by mala zachovať cenové stimuly na úspory energie a lepšie zacieliť sociálne výdavky.
V stavebníctve treba zrýchliť výstavbu zefektívnením postupov územného plánovania a povoľovania, rozšíriť trh s nájomným bývaním a podporovať cenovo dostupné a sociálne bývanie.
Treba zabezpečiť kontinuitu reforiem a investícií realizovaných v rámci Mechanizmu obnovy a odolnosti. Zrýchliť úsilie o implementáciu programov politiky súdržnosti a v prípade potreby vychádzať z prerozdelenia prostriedkov na strategické priority a flexibility a riešiť sociálno-ekonomické a bezpečnostné výzvy, ktoré sa týkajú regiónov na vonkajšej východnej hranici EÚ.
Slovensko musí zlepšiť podnikateľské prostredie vytvorením predvídateľnejšieho regulačného rámca a konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami pri tvorbe legislatívneho procesu.
Potrebné je riešiť fragmentáciu štruktúr riadenia, a to aj prípravou reformy miestnej samosprávy, zlepšiť poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy a zaistiť transparentnosť a hospodársku súťaž v procesoch verejného obstarávania.
Komisia odporúča posilniť súdny systém a zlepšiť účinnosť rámca boja proti korupcii zaistením primeraného, autonómneho a účinného odhaľovania, vyšetrovania a stíhania prípadov korupcie na vysokých miestach a dostatočných špecializovaných kapacít na úrovni polície a prokuratúry.
Pokračovať treba v rozširovaní gigabitovej konektivity, najmä v nedostatočne pokrytých oblastiach, a pri zavádzaní digitálnych technológií, najmä medzi malými a strednými podnikmi.
Slovensko musí zlepšiť politiku výskumu a inovácií zvyšovaním verejných investícií do výskumu a vývoja, financovania a hodnotenia výskumu a inovácií, stimulovaním spolupráce medzi podnikmi a výskumným sektorom a revíziou systému daňových stimulov pre výskum a vývoj s cieľom poskytnúť väčšiu podporu malým a stredným podnikom.
Treba podporovať investície na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu, aj prostredníctvom stimulovania dekarbonizácie a elektrifikácie a ekonomickej diverzifikácie.
Slovensko musí zrýchliť diverzifikáciu dodávok energie s cieľom postupne odstrániť závislosť od ruských zdrojov. Malo by zrýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternej energie, a zefektívniť postupy pripájania k sieti.
Nutná je podpora ďalšieho zavádzania mobility s nulovými emisiami, investície do dopravy a modernizácia železničnej siete.
Slovensko by malo posilniť nakladanie s odpadom a opätovné využívanie komunálneho odpadu a obalového odpadu, ochranu prírodných zdrojov a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy a vode.
Treba posilniť účasť nedostatočne zastúpených skupín na trhu práce, najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, a zaviesť flexibilnejšie formy práce.
Slováci musia zvýšiť dostupnosť cenovo dostupného a kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti do troch rokov a zabezpečiť inkluzívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu na všetkých úrovniach so zameraním na výučbu základných zručností, a to aj pre deti zo znevýhodneného prostredia. Potrebné je zvýšiť príležitosti na rekvalifikáciu, a to aj investovaním do digitálnych zručností a odbornej prípravy učiteľov.
Slovensko musí prilákať viac kvalifikovaných odborníkov s cieľom riešiť nedostatok domácej pracovnej sily.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia odporúča Slovensku dodržiavať maximálne miery rastu čistých výdavkov s cieľom ukončiť situáciu nadmerného deficitu a využiť flexibilitu podľa národnej únikovej doložky pre vyššie výdavky na obranu. Treba postupne prispôsobovať rozpočet tak, aby udržal štrukturálne vyššie výdavky na obranu.
Slovensko musí zabezpečiť, aby všetky opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu zvýšenia cien energií boli dočasné, zamerané na ochranu zraniteľných domácností a na riešenie potrieb energeticky náročných firiem. Musí zachovať stimuly na úspory energie a zabezpečiť, aby ich fiškálne náklady boli zlučiteľné so záväzkami vyplývajúcimi z fiškálneho rámca EÚ.
Zefektívneniu daňového mixu má napomôcť zníženie demotivačných faktorov na trhu práce a väčšie využívanie environmentálneho a opakovaného zdaňovania nehnuteľností.
Slovensko by malo zjednodušiť daňový systém a zlepšiť efektívnosť výdavkov a posilňovať daňovú disciplínu, napríklad ďalšou digitalizáciou daňovej správy.
Vláda by mala zachovať cenové stimuly na úspory energie a lepšie zacieliť sociálne výdavky.
V stavebníctve treba zrýchliť výstavbu zefektívnením postupov územného plánovania a povoľovania, rozšíriť trh s nájomným bývaním a podporovať cenovo dostupné a sociálne bývanie.
Treba zabezpečiť kontinuitu reforiem a investícií realizovaných v rámci Mechanizmu obnovy a odolnosti. Zrýchliť úsilie o implementáciu programov politiky súdržnosti a v prípade potreby vychádzať z prerozdelenia prostriedkov na strategické priority a flexibility a riešiť sociálno-ekonomické a bezpečnostné výzvy, ktoré sa týkajú regiónov na vonkajšej východnej hranici EÚ.
Slovensko musí zlepšiť podnikateľské prostredie vytvorením predvídateľnejšieho regulačného rámca a konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami pri tvorbe legislatívneho procesu.
Potrebné je riešiť fragmentáciu štruktúr riadenia, a to aj prípravou reformy miestnej samosprávy, zlepšiť poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy a zaistiť transparentnosť a hospodársku súťaž v procesoch verejného obstarávania.
Komisia odporúča posilniť súdny systém a zlepšiť účinnosť rámca boja proti korupcii zaistením primeraného, autonómneho a účinného odhaľovania, vyšetrovania a stíhania prípadov korupcie na vysokých miestach a dostatočných špecializovaných kapacít na úrovni polície a prokuratúry.
Pokračovať treba v rozširovaní gigabitovej konektivity, najmä v nedostatočne pokrytých oblastiach, a pri zavádzaní digitálnych technológií, najmä medzi malými a strednými podnikmi.
Slovensko musí zlepšiť politiku výskumu a inovácií zvyšovaním verejných investícií do výskumu a vývoja, financovania a hodnotenia výskumu a inovácií, stimulovaním spolupráce medzi podnikmi a výskumným sektorom a revíziou systému daňových stimulov pre výskum a vývoj s cieľom poskytnúť väčšiu podporu malým a stredným podnikom.
Treba podporovať investície na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu, aj prostredníctvom stimulovania dekarbonizácie a elektrifikácie a ekonomickej diverzifikácie.
Slovensko musí zrýchliť diverzifikáciu dodávok energie s cieľom postupne odstrániť závislosť od ruských zdrojov. Malo by zrýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternej energie, a zefektívniť postupy pripájania k sieti.
Nutná je podpora ďalšieho zavádzania mobility s nulovými emisiami, investície do dopravy a modernizácia železničnej siete.
Slovensko by malo posilniť nakladanie s odpadom a opätovné využívanie komunálneho odpadu a obalového odpadu, ochranu prírodných zdrojov a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy a vode.
Treba posilniť účasť nedostatočne zastúpených skupín na trhu práce, najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, a zaviesť flexibilnejšie formy práce.
Slováci musia zvýšiť dostupnosť cenovo dostupného a kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti do troch rokov a zabezpečiť inkluzívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu na všetkých úrovniach so zameraním na výučbu základných zručností, a to aj pre deti zo znevýhodneného prostredia. Potrebné je zvýšiť príležitosti na rekvalifikáciu, a to aj investovaním do digitálnych zručností a odbornej prípravy učiteľov.
Slovensko musí prilákať viac kvalifikovaných odborníkov s cieľom riešiť nedostatok domácej pracovnej sily.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)