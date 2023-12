Európska ľudová strana chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov v EÚ

Passau 8. decembra (TASR) - Manfred Weber, predseda skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP), chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035. "Ak sa mojej skupine podarí po európskych voľbách získať väčšinu, zvrátime zákaz spaľovacích motorov, ktorý EP schválil v tomto legislatívnom období," povedal Weber v rozhovore pre bavorskú mediálnu skupinu Mediengruppe Bayern. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú priniesla v piatok agentúra DPA.



Po roku 2035 by malo byť stále možné registrovať spaľovacie motory, ak budú uhlíkovo neutrálne, teda poháňané syntetickými palivami, tzv. e-palivami. EÚ sa dohodla, že v roku 2026 tieto plány prehodnotí.



"Rád by som využil túto revíziu na nápravu tohto rozhodnutia, ktoré bolo iniciované červenými a zelenými stranami a viedlo k obrovskému konkurenčnému znevýhodneniu EÚ," povedal Weber, ktorý je hlavným kandidátom bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) v nadchádzajúcich voľbách do EP. Tie sú naplánované na začiatok júna 2024.