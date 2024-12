Európska ľudová strana navrhne prehodnotiť zákaz spaľovacích motorov

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska ľudová strana (EPP), najväčšia politická skupina v Európskom parlamente (EP), chce zvrátiť plánovaný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi v roku 2035. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na dokument EPP.



Aj po tomto dátume by sa mal umožniť predaj automobilov so spaľovacím motorom na biopalivá a iné alternatívne palivá, uvádza sa v stanovisku, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Legislatíva by sa mala prispôsobiť aj tak, aby podporovala plug-in hybridné autá, ktoré obsahujú elektrickú batériu a spaľovací motor, uvádza sa ďalej v návrhu, ktorá by mala EPP oficiálne predložiť v stredu (11. 12.).



EPP má v európskej politike významný vplyv. Z jej radov pochádza väčšina z 27 členov novej Európskej komisie (EK) vrátane predsedníčky Ursuly von der Leyenovej.



Výrobcovia automobilov by mali byť podľa EPP chránení aj pred vplyvom prísnejších limitov na emisie oxidu uhličitého (CO2), ktoré nadobudnú účinnosť budúci rok. Prezident Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) Luca de Meo, ktorý stojí na čele spoločnosti Renault, v utorok uviedol, že v dôsledku súčasnej politiky EÚ hrozia pokuty vo výške až 15 miliárd eur, ktoré by odklonili peniaze z investícií.



"Tí, ktorí stanovili pravidlá, nezabezpečili potrebné trhové podmienky, nabíjaciu infraštruktúru, stabilné systémy stimulov, ceny energie a tak ďalej," povedal.



EPP navrhla posunúť limity stanovené na rok 2025 na rok 2027 alebo zmierniť spôsob, akým EK vyhodnocuje ich dodržiavanie zo strany výrobcov automobilov. Brusel takýmto výzvam doteraz odolával. Európsky komisár pre klímu Wopke Hoekstra v septembri vyhlásil, že klimatické ciele poskytujú predvídateľné investičné prostredie a mnohé spoločnosti v EÚ už sú na dobrej ceste k ich splneniu.